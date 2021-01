Disputas entre shoppings e lojistas

Do Diário do Grande ABC



Tem aumentado nos últimos meses as disputas envolvendo administradoras de shopping center e lojistas. As duas principais razões para isso são a cobrança do 13° aluguel e a aplicação do IGPM (Índice Geral de Preços Mercado) para a correção dos contratos, que subiu mais de 23% no último ano. A discussão tem relação com a pandemia da Covid-19 e seus efeitos sobre contratos em vigor. De um lado, os administradores de shopping defendem o cumprimento integral dos contratos celebrados. De outro, os lojistas pleiteiam a revisão de forma a adequá-los às condições econômicas atuais, em face da queda de vendas e demais restrições impostas pela pandemia.

Na visão da autora norte-americana Mary Parker Follet, temos três maneiras de resolver isso: a dominação, o compromisso ou a integração. Enquanto na dominação uma parte sobrepõe seus interesses aos da outra, no compromisso as partes abrem mãos de alguns elementos para chegar a um meio-termo. A integração, por sua vez, envolveria a criação de opções, visando atender mais plenamente aos interesses das partes envolvidas. Quando se trata de relações de longo prazo, em que os envolvidos necessariamente terão de encontrar forma de continuar convivendo, como acontece entre shoppings e lojistas, o caminho natural para a solução dessa espécie de disputa, em primeiro lugar, é a negociação direta. É a opção mais célere e econômica para a resolução desse conflito e o ideal quando a comunicação entre as partes ainda é eficiente. Porém, quando isso não ocorre, comumente uma das partes busca o caminho judicial, que traz mais prejuízos para a relação comercial.

A opção pela mediação antes da utilização da via judicial permite que as partes tenham mais uma oportunidade, com o auxílio de um terceiro neutro e capacitado, de chegar a acordo que acomode todos os interesses. Mas, caso não seja possível o acordo, outra possibilidade é o procedimento arbitral. Nesse caso, os envolvidos elegem profissionais especializados, neutros e de sua confiança que irão resolver a disputa de forma definitiva, em procedimento igualmente protegido pela confidencialidade. Embora mais oneroso do que a mediação, há câmaras reconhecidas que oferecem esses serviços de forma mais acessível, com unidades espalhadas pelo País e usando processo eletrônico. Não prevalece mais a visão de que a arbitragem é procedimento caro, inacessível e restrito aos grandes centros.

Mas o mais importante é que os envolvidos procurem advogados com perfil colaborativo, que conheçam esses tipos de mecanismos e que não se restrinjam a oferecer sempre uma única – e por vezes fatídica – opção para os seus clientes.

Danilo Ribeiro Miranda Martins é sócio-fundador da Cames.