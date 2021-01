Mãe do cantor Alexandre Pires é uma das participantes do The Voice+

22/01/2021 | 18:10



O The Voice +, versão do programa destinado para maiores de 60 anos de idade estreou no último domingo, dia 17, fazendo muito espectador se emocionar. No próximo episódio do reality, que será exibido no próximo dia 24, contará com uma participante ilustre cantando para os técnicos Claudia Leitte, Mumuzinho, Daniel e Ludmilla.

Trata-se de Abadia Pires, mãe dos cantores Alexandre e Fernando Pires, que alcançaram o estrelato nos anos 90 com o grupo Só para Contrariar. Em prévia do programa divulgado pela TV Globo, ao som de Você me vira a cabeça, sucesso de Alcione, a cantora aparece recebendo um recado do filho Alexandre:

- Tenho certeza que ela está realizando um grande sonho da vida dela, e nosso também, porque a gente está aqui por ela.

João, outro filho de Abadia e que é backing vocal dos shows do irmão mais velho, Alexandre Pires, também mandou sua torcida:

- A nossa cadeira, a minha, a dos meus irmãos, já estão viradas para a senhora desde que a gente nasceu.

E para quem pensa que foi Abadia quem seguiu os passos do filho famoso, se engana. Ela contou para o apresentador André Marques que já cantava até os nove meses de gestação dos três filhos e revelou uma curiosidade:

- Minha bolsa arrebentou em cima do palco.