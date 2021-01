Biden amplia restrições de voos aos EUA, mas ainda não veta quem chega do Brasil

Redação

Do Rota de Férias



22/01/2021



Em um de seus últimos atos como presidente dos EUA, Donald Trump optou por acabar com as restrições de viagens a passageiros não-americanos vindos do Brasil e da Europa a partir de 26 de janeiro. Nesta mesma data, entra em vigor a exigência de teste negativo para covid-19 a todos os estrangeiros que quiserem entrar no país.

Agora, muito se especula se Joe Biden, que assumiu o cargo em 20 de janeiro, vai manter ou revogar a medida de seu antecessor. Nesta quinta-feira (21 de janeiro), o governo do atual presidente dos EUA ampliou as restrições, mas não sinalizou que irá vetar a entrada de estrangeiros.

Por meio de uma ordem executiva, Biden anunciou que será exigido o uso de máscaras em aeroportos, aviões, ônibus e outras formas de transporte. A decisão vai ao encontro da atual política de combate à covid-19 implementada no país, focada em uma forte campanha de uso de proteção facial durante, ao menos, 100 dias.

Além disso, será exigido a quem desembarcar no país vindo de fora fazer uma quarentena por conta própria. Até então, isso era apenas uma orientação, e não um requerimento – há meses, o Centers for Disease Control and Prevention (CDC) dos EUA orienta que viajantes vindos de outros países permaneçam isolados por, ao menos, sete dias.

A nova medida de Biden só não traz detalhes de como o procedimento será fiscalizado e controlado. “Estamos preparados para garantir que usaremos todas as autoridades relevantes para cumprir a ordem executiva do presidente e garantir que todos os meios de transporte, trabalhadores e passageiros estejam protegidos”, limitou-se a declarar Pete Buttigieg, novo secretário de Transportes dos EUA a parlamentares durante sua audiência de confirmação no cargo.

