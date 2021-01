Land Rover lança linha 2021 de Discovery Sport e Evoque no Brasil

Da Redação, com assessoria

A Land Rover anuncia a chegada ao Brasil dos modelos 2021 para os dois SUVs mais vendidos da marca, o Discovery Sport e o Range Rover Evoque. Ambos trazem um pacote mais completo, além de uma nova motorização diesel para Discovery Sport, que é produzido em Itatiaia, no Rio de Janeiro.

Linha 2021 de Discovery Sport e Evoque

O SUV pasa a ter a motorização diesel D200, gerando 199 cv e 43 kgfm de torque a 1.750 rpm, além de receber nova cor externa Prata Hakuba e novo volante revestido em couro.

Na sequência do aniversário de 50 anos da linha Range Rover, o Evoque chega na sua versão 2021 com cinco novas cores exteriores – Cinza Nolita, Azul Portofino, Bronze Lantau, Cinza Carpathian e Prata Silicon.

No interior, o novo volante revestido em couro, alinhado com a linha Range Rover, conta com botões de interação com o painel de instrumentos digital e controle de cruzeiro. Logo atrás da direção, é possível ver as novas aletas de trocas de marcha, agora de alumínio. Para os bancos, foram introduzidas novas opções de revestimentos, entre as opções o couro Windsor e o revestimento premium sustentável Kvadrat, produzido com materiais sintéticos e matéria prima derivado de produtos reciclados.

Conectividade

A cabine dos dois modelos passa a ser equipada com o novo sistema de infoentretenimento, o PIVI PRO. A central já está à disposição do usuário logo quando o carro é ativado, graças ao sistema de dados e bateria independentes. Com as atualizações OTA (over the air), a plataforma se mantém atualizada, garantindo que o motorista sempre receba as últimas mudanças em mapas, aplicativos e funcionalidades do veículo, sem a necessidade de visitar uma concessionária autorizada.

Acompanhando o PIVI PRO, os modelos ainda receberam câmeras 360º, além da função Capô Transparente (ClearSight Ground View), sistema de câmeras inteligentes que permitem o motorista visualizar o terreno a sua frente, logo abaixo do capô.

Ainda na central de entretenimento, a cabine recebeu, também, o Sensor de Profundidade (Wade Sensing), sistema que monitora a profundidade da água em que o carro está percorrendo, para a travessia de rios e pequenos alagamentos. O Range Rover Evoque tem capacidade de imersão de 530 mm e o Discovery Sport de 600 mm.

O Discovery Sport, fabricado na planta da Jaguar Land Rover em Itatiaia, terá três versões disponíveis, S, SE e R-Dynamic SE, todas com duas opções de motorização, o novo diesel D200 e o P250 flex. Os preços da versão S na motorização P250 flex partem de R$ 280.950, enquanto as versões diesel estarão disponíveis a partir de fevereiro de 2021. Todas as versões oferecem opção de sete lugares, com preços a partir de R$ 289.650, também na versão S com motor P250.

O Range Rover Evoque será ofertado em versão única no Brasil, R-Dynamic SE, com motor P250 flex de 250 cv e 36 kgfm de torque. O preço parte de R$ 357.950.