Auxiliares de Grana em outras gestões

Raphael Rocha



22/01/2021 | 00:01



Carlos Grana (PT) foi prefeito de Santo André de 2013 a 2016. Não conseguiu se reeleger e, em novembro, tentou, sem sucesso, uma cadeira de vereador na Câmara andreense. Mesmo com o histórico recente nada animador em termos eleitorais, o ex-prefeito viu quadros que atuaram no seu governo serem aproveitados em gestões atuais. Denise Lenhari Zirondi, que trabalhou no setor habitacional no mandato de Grana, foi nomeada pelo prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), para dirigir a pasta de Habitação. Ronaldo Feitosa, que atuou no gabinete de Grana e depois virou secretário de Comunicação, está no time montado pelo prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (Podemos), à frente do setor jurídico da Prefeitura. Há também Ana Lúcia Sanches, secretária de Educação do governo de José de Filippi Júnior (PT) em Diadema, que foi adjunta da área em Santo André.

BASTIDORES

Elogios

Tite Campanella (Cidadania) completou três semanas como prefeito de São Caetano e coleciona elogios de muitas partes da política da cidade. Alçado ao cargo pelo grupo de José Auricchio Júnior (PSDB), Tite não esconde a parceria com o tucano, porém, busca imprimir seu ritmo como chefe do Executivo, conduzindo o mandato sem solavanco. Até por ser oriundo da Câmara, Tite tem prezado pelo diálogo com os mais variados setores sociais do município – ontem, por exemplo, recebeu o cônsul geral de Israel em São Paulo, Alon Lavi, que oficializou a doação de cestas básicas ao banco de alimentos municipal.

Comemoração

A vereadora Ana Veterinária (DEM), de Santo André, celebrou a abertura da licitação, por parte da Prefeitura, para construção de um hospital veterinário – eleita com a bandeira da causa animal, a democrata foi uma das principais figuras a pedir e intermediar a chegada do equipamento. “A cada reunião que fazíamos eu ampliava um pouco o projeto, até que um dia ele brincou dizendo que a obra já parecia um hospital. Foi então que, também atendendo demanda da nossa população, optamos pela construção do hospital”, citou Ana, lembrando de reuniões com o prefeito Paulo Serra (PSDB) sobre o início do projeto. Originalmente o local acolheria uma unidade de bem-estar animal.

Visita

O prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (Podemos), recebeu a visita do deputado estadual Marcos Damasio (PL), em encontro que também teve presença dos vereadores de Ribeirão Pires Koiti Takaki (PSDB) e Lau Almeida (PSDB). “Temos um ano difícil pela frente e as prefeituras vão precisar de ajuda, por isso reafirmei meu compromisso com a nova gestão de Rio Grande da Serra e vamos ajudar no que for possível a trazer melhorias para a população”, disse Damasio.

Autoridade – 1

O presidente da Câmara de São Bernardo, Estevão Camolesi (PSDB), tem utilizado um setor destinado a carros de integrantes do primeiro escalão do governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) para estacionar seu veículo. O tucano não usa o estacionamento dos parlamentares, que fica na entrada da casa. Camolesi para o automóvel em uma área conhecida como “placa”, na esplanada do Paço.

Autoridade – 2

Toda manobra foi revelada pelo próprio presidente da casa, em vídeo postado em uma rede social, e gerou burburinho no Legislativo de São Bernardo. Muitos vereadores interpretaram que Estevão Camolesi (PSDB) quer evitar contato com demais parlamentares e assessores. Outros veem que tal ato mostra que Camolesi quer mais ser secretário de Orlando Morando (PSDB) do que parlamentar.