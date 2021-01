Mari Palma e Phelipe Siani estão noivos - e o pedido foi inspirado em cena de Friends

21/01/2021 | 16:10



Mari Palma e Phelipe Siani deram um novo passo no relacionamento e anunciaram que estão noivos! O casal de jornalistas compartilhou com seus seguidores no Instagram nesta quinta-feira, dia 21, uma foto em que aparece já usando as alianças.

Em seu perfil, Phelipe escreveu:

Ela disse sim! Então, aqui para vocês. Sim, a gente está noivo! E todos os detalhes desse momento perfeito para gente estão nos nossos canais. São dois vídeos, cada um sobre o próprio ponto de vista! A gente está muito feliz, gente! Obrigado por todo o carinho que vocês sempre nos dão!

Já na legenda de sua foto, Mari disse:

Muita calma nessa hora: a gente não está mostrando o dedo feio pra vocês! O que a gente está mostrando são as nossas novas alianças, porque sim, eu estou muito adulta e agora fiquei noiva.

O pedido foi inspirado em Friends, a série preferida da Mari. A cena escolhida foi o momento em que Mônica, interpretada por Courteney Cox, pede Chandler, personagem de Matthew Perry, em casamento. E não é à toa, o momento é um dos mais bonitos e especiais do sitcom.