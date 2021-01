O Skyscanner é seguro? – dicas para comprar passagens baratas

Redação

Do Rota de Férias



20/01/2021 | 11:48



Entre as dúvidas enviadas pelos leitores do Rota de Férias, uma é recorrente: o Skyscanner é seguro? Antes mesmo de seguir em frente, podemos falar pelas experiências da redação com a ferramenta: a resposta é sim, já que o usamos frequentemente e nunca tivemos problemas.

O fato é que existem diversos serviços semelhantes ao Skyscanner no mercado, todos eles voltados para pesquisas e compras de passagens aéreas. Exemplos não faltam, como Kayak, Decolar e Melhores Destinos. Acabamos optando pelo Skyscanner como parceiro, no entanto, por ele contar com algumas ferramentas práticas que facilitam a vida de quem está em busca de passagens mais baratas, como será mostrado no passo a passo abaixo.

O que é o Skyscanner?

Para saber se o Skyscanner é seguro, vale a pena conhecer melhor o serviço. Fundada em 2003 em Edimburgo, na Escócia (a foto que abre este artigo é do escritório), a empresa tem cerca de 100 milhões de usuários registrados em 52 países. Por isso, o serviço pode ser encontrado em 30 idiomas, inclusive em português do Brasil.

O Skyscanner está disponível via internet para computador e dispositivos móveis. Além disso, conta com um aplicativo para Android e iOS. Vale ressaltar ainda que ele não vende passagens aéreas: apenas compara os preços na busca por passagens baratas e, então, o encaminha para o site da companhia escolhida.

Na prática, o sistema realiza busca em mais de 1.200 empresas de viagens, entre elas companhias aéreas, hotéis e sites de compras coletivas, para ajudá-lo a encontrar os melhores preços.

Por que reservar passagens aéreas no Skyscanner?

A redação do Rota de Férias costuma usar a ferramenta, principalmente, para encontrar passagens mais baratas. Isso porque, com o Skyscanner , não é preciso ficar entrando em empresa por empresa, já que ele reúne e compara, de uma só vez, todas as ofertas das principais opções do mercado. Além disso, o Skyscanner é seguro e sempre mostrou-se uma solução útil para nós.

Dicas na hora de fazer reservas no Skyscanner

Uma das grandes sacadas do Skyscanner é que ele compara voos de companhias distintas, inclusive revelando pacotes com o voo de ida operado por uma empresa e o de volta por outra, caso encontre boas ofertas nesse sentido.

Além de tudo, a ferramenta permite que você faça buscas por múltiplos destinos, caso fará voos internos durante a viagem ou, ainda, pretende ir para um aeroporto e voltar de outro.

Também dá para encontrar, com um simples clique, a passagem mais barata no mês todo para destinos sem conexão. Ou ainda identificar qual é o mês mais barato para viajar no trecho escolhido.

Outro recurso do Skyscanner que usamos bastante é o sistema de alertas. Caso você tenha uma data estabelecida para viajar, basta registrá-la no sistema e pedir que ele o avise quando houver ofertas. É tudo automático.

Vale a pena ressaltar ainda que, como os preços de voos mudam diariamente e sempre há promoções, as pesquisas em todos os buscadores de passagens aéreas baratas, inclusive o Skyscanner , podem mudar de uma hora para outra.

Como encontrar passagens baratas no SkySscanner – passo a passo

1 Acesse aqui o site Skyscanner.com.br. Clique em “Entrar” para criar uma conta. Apesar de não ser obrigatório, é aconselhável, pois assim você pode cadastrar dados de passageiros que voam contigo, receber alertas de ofertas e checar suas reservas, entre outros serviços. Basta digitar seu e-mail ou entrar com os dados de uma rede social.

2 Para buscar as passagens aéreas mais baratas, com a aba “Passagens aéreas” selecionadas, indique se o seu voo será de ida e volta, só ida ou envolverá diversas cidades. Logo abaixo, indique os destinos desejados. Basta digitar as primeiras letras da cidade ou o código do aeroporto para que um menu de opções seja oferecido. Selecione a desejada.

3 Nas caixas inferiores, é possível ampliar a busca para aeroportos próximos e indicar se você quer pesquisar apenas por voos diretos ou, ainda passagens flexíveis (com possibilidade de remarcação, por exemplo).

4 É na hora de selecionar as datas que o Skyscanner oferece seus maiores benefícios. Ao clicar ou toca no campo de ida, você pode definir a data exata que deseja pesquisar, repetindo o processo no campo de volta.

5 Caso prefira (e os voos desejados não tenham conexão), pode clicar em “Mês inteiro” e, ali, procurar pelo mês mais barato disponível da atual data em diante. Para isso, selecione “Mês mais barato” – os buscadores, em geral, têm acesso aos preços de 11 a 12 meses futuros divulgados pelas companhias aéreas. Repita o processo no campo de volta.

6 Também dá para escolher um mês específico, caso procure por voos sem conexão. Para isso, basta selecioná-lo na lista (mais adiante, um calendário será exibido com as datas com as passagens mais baratas disponíveis naquele período). Repita o processo no campo de volta.

7 Para concluir, no campo “Classes de cabine e passageiros”, defina quantas passagens deseja procurar, a idade dos viajantes e, quando disponível, a classe desejada no avião (econômica ou executiva, por exemplo). Finalize apertando Buscar.

8 Se tiver optado por datas específicas, o motor do Skyscanner fará a busca e exibirá diretamente os resultados. Caso tenha optado por procurar pelo mês todo, um calendário será exibido com as datas e valores para você escolher quando deseja viajar. Neste caso, defina-as e, abaixo, clique em “Mostrar voos”.

9 Na tela de resultados, você pode escolher alguns filtros, como quantidade de conexões, tempo de voo e até mesmo empresas e aeroportos específicos. Além disso, no campo “Ordenar”, dá para escolher o que você quer que apareça na frente: ofertas recomendas, mais baratas, mais rápidas ou definidas de acordo com horários de ida e volta que você irá selecionar) Tudo para refinar a sua busca. Ao mudar algum parâmetro, o sistema automaticamente listará os novos resultados atualizados.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

10 É nessa tela também que está o botão “Receba alerta de preços”. Ao clicar nele, um e-mail será enviado para você sempre que o Skyscanner encontrar ofertas de passagens mais baratas para aquele trecho (para parar de receber as mensagens, basta entrar na sua conta ao clicar no ícone de usuário, ir a Alertas de mensagens e deletar o trecho escolhido).

11 Ao encontrar alguma passagem que o interesse, clique em “Veja mais” para saber mais detalhes sobre o voo. Ao selecionar as setas para baixo ao lado dos roteiros dá para ver dados como horários, aeroportos e conexões (se houver). Se estiver de acordo com tudo, role a tela para baixo e clique em “Selecionar”.

12 A partir daí, você será enviado diretamente para o site da companhia aérea escolhida e poderá efetuar a compra seguindo os procedimentos exigidos por ela.

Como você pode ver, o Skyscanner é seguro, pois não passa de um facilitador para encontrar as passagens mais baratas, e não uma agência que vende bilhetes. A compra para valer deve ser efetivada no site da companhia. O papel da ferramenta é, meramente, ajudá-lo a encontrar ofertas.

Reserva de hotéis

O Rota de Férias trabalha com o programa de afiliados do Booking.com para a reserva de hotéis. Com ele, você pode fazer reservas antecipadas de hospedagem nos hotéis, resorts, pousadas e outros tipos de acomodação sugeridos pelo site. Há opções, no Brasil e no mundo, com uma política adequada de cancelamento e todas as informações que você precisa

Clique aqui para fazer suas buscas e reservas de hotéis.

Aluguel de carro

Na hora de alugar um carro no Brasil ou no exterior, vale a pena fazer a reserva com a Rentcars.com. O site faz uma pesquisa com as melhores locadoras do mercado, de acordo com o período da viagem e o modelo que você deseja alugar. Assim, é possível ganhar tempo na hora de planejar a viagem e garantir os melhores preços

Clique aqui para pesquisar e alugar um carro.

Tours, ingressos e transporte

Com a Easy Travel Shop, você pode fazer reservas de tours e transfers, bem como garantir ingressos para pontos turísticos e grandes eventos no Brasil e no mundo. Ao navegar no Rota de Férias, você encontrará diversos posts com links com sugestões devidamente selecionadas pela redação de acordo com a relevância para o leitor. Basta clicar, fazer a reserva e se divertir.

Clique aqui para fazer reservas de tours, ingressos e transfers.

Seguro de viagem

Encontre as melhores opções do mercado de seguro de viagem, de acordo com o período e o local que irá visitar, a partir das pesquisas realizadas pelo Seguros Promo. O site exibe uma comparação com os valores oferecidos pelas principais operadoras do mercado, garantido assim pra você os melhores preços.

Clique aqui para fazer seu seguro de viagem.

Chip de telefone e internet

Na hora de viajar para destinos fora do Brasil, um chip de internet e telefone é essencial. Com ele, dá para se comunicar e acessar a web de qualquer lugar. Temos uma parceria especial com a Viaje Conectado, que oferece diversos pacotes com 10% de desconto. Use o cupom rotadeferias.

Clique aqui para comprar seu chip de telefone e internet.