5 praias isoladas no Brasil para aproveitar as férias sem aglomeração

Redação

Do Rota de Férias



20/01/2021 | 11:48



Para muitos viajantes, a ideia de encontrar praias isoladas no Brasil para curtir as férias com mais segurança em relação ao novo coronavírus é tentadora. Como é verão, destinos famosos tendem a ficar aglomerados, e mesmo os menos badalados devem ser evitados em fins de semana e datas comemorativas.

Por sorte, o país tem um litoral enorme (e mesmo praias de rio) que abrem boas possibilidades para quem já se sente seguro para viajar. A agência ViajeNet listou cinco opções de praias isoladas no Brasil. Confira:

Praias isoladas no Brasil

Bonete – Ilhabela (SP)

Uma das mais bonitas do Brasil, a praia do Bonete fica no sul de Ilhabela, em São Paulo. É possível chegar lá de duas maneiras: encarando 12 km de trilha ou de barco. Embora isso possa assustar os menos aventureiros, a boa notícia é que os trajetos são lindos, repletos de cachoeiras e mirantes. Em Bonete, há apenas uma vila de pescadores, sem comércio ou hotéis. Quem quiser se hospedar na região encontra campings.

Taipu de Fora e Taipu de Dentro – Península de Maraú (BA)

O litoral sul da Bahia conta com uma praia isolada dos sonhos, chamada Taipu de Fora. Ali, há belíssimas piscinas naturais e uma extensa faixa de areia banhada por águas calmas e cristalinas. A infraestrutura da praia está crescendo por conta conta do aumento do interesse turístico na região, mas ainda é possível curtir férias serenas por lá, sobretudo nos dias de semana. Quem procura por calmaria pode seguir até Taipu de Dentro, vilarejo de pescadores que conta com uma pequena praia.

Praia Grande – Matinhos (PR)

No sul do Brasil, uma faixa de areia que vale a visita é a Praia Grande, em Matinhos. Trata-se de um refúgio simples e tranquilo, perfeito para quem quer aproveitar um bom banho de mar e o sol na areia fofa. Costuma ser mais vazia fora da temporada. Março, por exemplo, é um bom mês para conhecer a região.

Alter do Chão (PA)

É verdade que, na alta temporada, Alter do Chão costuma ficar cheia. Mas ainda assim é possível encontrar praias isoladas banhadas pelas águas doces do pedaço, sobretudo nos dias de semana. Ali, as faixas de areia “brotam” dos Rios Tapajós e Arapiuns. Além de aproveitar as belezas naturais da região, a viagem é uma grande oportunidade de se aprofundar na cultura local, que inclui rica gastronomia. A melhor época para visitar a região é a temporada com menos chuvas, entre agosto e dezembro.

Reserva de hotéis

O Rota de Férias trabalha com o programa de afiliados do Booking.com para a reserva de hotéis. Com ele, você pode fazer reservas antecipadas de hospedagem nos hotéis, resorts, pousadas e outros tipos de acomodação sugeridos pelo site. Há opções no Brasil e no mundo, com uma política adequada de cancelamento e todas as informações que você precisa

Clique aqui para fazer suas buscas e reservas de hotéis.