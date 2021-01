BMW Série 3 ganha motor flex e abertura da porta pelo celular

Leo Alves

Do Garagem360



19/01/2021 | 13:18



Modelo mais vendido da marca no mundo, o BMW Série 3 passa a ser equipado com motor flex no Brasil. Fabricado em Araquari (SC), o três volumes agora pode queimar gasolina ou etanol nas configurações 320i Sport GP e 320i M Sport.

BMW Série 3 flex

O motor da versão segue sendo o 2.0 TwinPower Turbo de 184 cv de potência (entre 5 mil e 6 mil rpm) e 300 Nm de torque (entre 1.350 a 4 mil rpm). A tração é traseira e o câmbio continua sendo o automático de oito marchas.

Digital key

Além do motor flex, as versões 320i do Série 3 passam a ter a tecnologia digital key. Essa chave digital pode ser configurada por meio do aplicativo BMW Connected – disponível para Android e iOS – e pode abrir, fechar e ligar o carro por meio do celular ou smartwatch. Outra possibilidade para o proprietário do veículo é a de criar chaves virtuais e compartilhá-las via iMessage com até cinco pessoas. Esse sistema digital tem configurações que permitem restringir a velocidade máxima, a potência do motor e o volume máximo do sistema multimídia para os usuários dessas chaves.

Abaixo, confira os preços do BMW 320i para o mês de janeiro de 2021.

BMW 320i GP: R$ 245.950,00

BMW 320i Sport GP: R$ 259.950,00

BMW 320i M Sport: R$ 265.950,00