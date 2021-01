Boninho compartilha post enigmático e deixa os fãs malucos

17/01/2021 | 13:10



Que os amantes de reality show estão empolgados e ansiosos para o início do Big Brother Brasil 21, não é novidade para ninguém. Anteriormente, Boninho tinha comentado que soltaria algumas informações antes mesmo do confinamento começar.

Mas os poucos spoilers que ele acabou soltando não agradaram muito ao público. Agora no último sábado, dia 16, o diretor da casa mais vigiada do Brasil postou em suas redes sociais um verdadeiro enigma com números e letras para os fãs quebrarem a cabeça. A postagem era:

20 - 21 - 24! ACA CDF JGJ JKL LSR VTV.

Os internautas então que já estavam ansiosos e com fato de ter algo em mãos começaram a compartilhar os seus palpites. Teve gente achando que a primeira linha de numeração era uma data , letras que eles julgam ser a inicial do nome dos integrantes.

Mas com tão pouca informação eles chegaram a um total de zero conclusões e muitas especulações. Caso você queira acompanhar, o Big Brother Brasil 21 estreia na Rede Globo no dia 25 de janeiro e o prêmio de um milhão e meio de reais será disputado por 15 brothers.