Marcelo resgata quadros de Oswaldo e Donisete

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



16/01/2021 | 00:29



A volta do PT ao comando da Prefeitura de Mauá, com Marcelo Oliveira como prefeito, fez com que regressasse lista de secretários que trabalharam nas duas últimas gestões petistas na cidade, lideradas pelos ex-prefeitos Oswaldo Dias (2009-2012) e Donisete Braga (hoje no PDT, 2013-2016).



Nove secretários escolhidos por Marcelo tiveram relação de proximidade com as duas gestões ou com o petismo municipal. O petista também contemplou figuras de seu grupo político, como o advogado Matheus Sant’Anna (Justiça e Defesa da Cidadania), seu chefe de gabinete no mandato de vereador, e Nelsi Rodrigues da Silva, o Morcegão, amigo do tempo de militância no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.



Padrinho político de Marcelo no PT mauaense, o ex-deputado e ex-vice-prefeito Helcio Silva (PT) será titular da futura pasta de Mobilidade Urbana – por isso, responde por Transportes, Trânsito e Obras. Helcio contabiliza passagens nas gestões de Oswaldo e de Donisete.



Fiador da candidatura de Marcelo ao Paço, Oswaldo viu seu grupo ocupar espaços importantes na administração. Sua mulher, a vice-prefeita Celma Dias (PT), foi designada para Políticas Públicas para Mulheres. Seu filho, Leandro Dias (PT), será secretário de Governo – ex-presidente do PT municipal, Leandro é uma das figuras centrais da gestão de Marcelo.



Além dos familiares de Oswaldo, Marcelo abriu vaga para um dos aliados mais fiéis do ex-prefeito. O ex-vereador José Luiz Cassimiro (PT) foi nomeado secretário de Educação.



Entre os quadros que tiveram participação no governo de Donisete, o destaque é para Rômulo Fernandes (PT). Ex-vereador e forjado no grupo político de Donisete – bloco esse iniciado nos anos 1980 com o ex-vice-prefeito Márcio Chaves (hoje no PSD e secretário de Saúde em Santo André) –, Rômulo será secretário de Planejamento Urbano. Célia Bortoletto, que foi secretária de Saúde de Donisete, regressa, assim como Maria Emerich Ferraz na chefia de gabinete.



A família Rubinelli, que embarcou no projeto de Marcelo ainda no primeiro turno, indicou dois secretários. Patriarca do clã, o ex-deputado federal Wagner Rubinelli (PTB) virou titular da pasta de Administração. Seu filho, o ex-vereador Fernando Rubinelli (PTB), chefia Serviços Urbanos.



Dois quatros foram importados no secretariado. Paulo José de Almeida, ex-secretário de Finanças de São Bernardo (na gestão de Luiz Marinho, PT), chegou em Mauá para desempenhar a mesma função. Denise Zirondi será secretária de Habitação, área na qual foi servidora em Santo André, na administração de Carlos Grana (PT).