Ex-esposa de Victor Chaves revela reaproximação com o cantor, mas nega reconciliação: - Tentando uma amizade em prol das crianças

15/01/2021 | 18:10



Em fevereiro de 2017, o cantor Victor Chaves, da dupla Victor e Leo, foi acusado pela então esposa, Poliana Bagatini, de agredi-la enquanto ela estava grávida do segundo filho do casal. Na época, o cantor era um dos técnicos do The Voice Kids junto com Leo e com a polêmica, acabou deixando o programa. Poliana e Victor se separaram meses depois da acusação.

Quase quatro anos depois, Poliana acendeu rumores de que estaria se reconciliando com o ex-marido, após fazer uma publicação em seu Instagram Stories em que ouvia uma música da dupla chamada Quando Você Some. Em entrevista para a colunista Fábia Oliveira, ela negou que esteja voltando com Victor, mas não negou uma reaproximação dos dois. Bagatini explicou o motivo:

- O story acabou gerando uma polêmica sobre um possível retorno, mas eu te digo que não voltei com o Victor e nem pretendo. Apenas seguimos tentando uma amizade em prol das crianças.