Pesquisa mostra principais desafios para jovens durante entrevista de estágio

17/01/2021 | 00:01



Procurar estágio envolve dedicação, perseverança e um pouco de sorte. Os jovens que buscam a entrada em suas áreas de atuação precisam reunir essas característica e ir um pouco além, sendo que a entrevista com a empresa contratante é passo essencial. A conversa pode ser tranquila para alguns e um tanto quanto dramática para outros, sendo que a ansiedade e o frio da barriga aparecem para todos.

O Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios) realizou pesquisa especial e questionou os participantes: “Qual seu maior desafio durante uma entrevista de estágio?”. Feito entre setembro e outubro, com 25.948 brasileiros de idades entre 15 e 29 anos, o levantamento mostrou que a maioria (43%) apontou que explicar por que a empresa deve contratá-lo está entre as principais dificuldades. Segundo especialistas de recrutamento, é essencial que a pessoa saiba sobre seus diferenciais e consiga explanar sobre os principais motivos para ser elegível à oportunidade.

Em segundo lugar (21,5%), os dados do Nube também demonstraram que os jovens temem quando precisam os próprios defeitos. Uma dica acaba sendo aproveitar a conversa para realmente dizer quais são essas ‘complicações’ e de que forma tem feito para lidar com o aspecto, sendo bem-vindo comentar sobre situações nas quais ultrapassou esses obstáculos e obteve resultados positivos.

O terceiro ponto (13,8%) do ranking da pesquisa colocou que responder ‘quem é você?’ chega a ser preocupante para os candidatos ao estágio. Aconselha-se a sempre realizar autoconhecimento profissional, com cursos sobre inteligência emocional, feedbacks de colegas e professores e terapia podendo ajudar nesta fase. Até mesmo pedir um retorno do comportamento durante a etapa para o entrevistador acaba sendo proveitoso.