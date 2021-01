12/01/2021 | 08:14



Um tremor de magnitude 5,9 foi registrado na madrugada desta terça-feira, 12, na região de Hokkaido, no norte do Japão, informou o Centro Sismológico Euro-Mediterrânico (ESMC, na sigla em inglês). De acordo com a entidade, o terremoto aconteceu por volta das 11h39 no horário local (23h39 de segunda-feira no horário de Brasília), a uma profundidade de 200 km. Não há relatos de danos materiais ou de vítimas. Também não foi emitido alerta de tsunami.