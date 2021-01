São Caetano traz Wilson Júnior para ser técnico do time

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



11/01/2021 | 23:04



Sem alarde ou aviso prévio, o São Caetano pegou até a própria torcida de surpresa ao anunciar ontem à noite Wilson Júnior como treinador para o Campeonato Paulista. Aos 44 anos, o ex-goleiro é ídolo do São Bernardo FC (equipe de sua cidade-natal), onde jogou e também treinou. Depois do Tigre, passou por Matonense, Rio Preto, Monte Azul, Juventus, Nacional e seu último trabalho havia sido no Atibaia, na Série A-2 estadual do ano passado. Sua chegada ao Azulão se deve à confiança do ex-atleta e coordenador técnico Fabinho Félix.

“Estou muito feliz. O Fabinho já conhecia meu trabalho do São Bernardo e do Juventus, além de termos estudado juntos (na CBF Academy). Foi feito o convite, conversamos bastante antes, falei o que achava, sei do momento que o São Caetano passa e que será uma reconstrução, mas as pessoas que aqui estão são capacitadas para isso”, destacou o treinador. “É uma honra, porque é grande clube de São Paulo e do Brasil. É time de história, camisa, tradição, então é desafio para qualquer treinador, mas me sinto preparado e vou demonstrar isso no dia a dia. Tenho certeza que vou trabalhar muito para dar orgulho à torcida do Azulão”, emendou Wilson Júnior.

Em sua primeira entrevista na função, Fabinho Félix falou sobre o treinador e citou o planejamento do time para o Paulistão. “É um treinador que se preparou. É uma escolha técnica. Ele mapeia jogadores e já entendeu a filosofia do nosso trabalho. Vamos resgatar o que o São Caetano sempre fez muito bem, que era garimpar jogadores com fome de vencer, muitos deles vindos de outros mercados. Atletas que querem vencer na vida e chegam compromissados com o trabalho”, disse o coordenador.

Wilson Júnior também falou sobre os próximos passos do planejamento. “Devemos apresentar na quarta-feira (amanhã) os jogadores que já estavam e retornar aos treinos na quinta. Temos também jogadores apalavrados e outros em fase de pré-contrato que serão anunciados em breve.”

O Azulão estreia no Paulistão dia 28 de fevereiro, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, no encontro dos campeões da A-1 e A-2 de 2020.