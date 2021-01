Mundo chega a 90 milhões de casos de covid-19

10/01/2021 | 20:30



O mundo bateu a marca de 90 milhões de casos de coronavírus neste domingo, 10, indicam dados da Universidade Johns Hopkins. Até agora, 1.931.571 pessoas morreram vítimas da covid-19.

Os Estados Unidos continuam liderando o ranking de casos, com 222.293 e 281 confirmados até as 18h37 deste domingo. O país é seguido por Índia (10.450.284),

O Brasil, segundo dados da noite deste domingo do Ministério da Saúde, tem 8.105.790 registros da doença e está na terceira colocação, seguido por Rússia (3.366.715) e Reino Unido (3.081.305).

Os EUA também somam o maior número de mortos - 373. 588 até agora. Na sequência, estão Brasil (203.100, conforme o dado mais recente do Ministério da Saúde), Índia (150.999), México (133.204) e Reino Unido (81.563).

Embora mais de cinquenta países tenham iniciado campanhas de vacinação, restrições e toques de recolher estão em vigor em todo o mundo. Na Europa, após decretar uma quarentena parcial em novembro e fechar escolas, bares e restaurantes em meados de dezembro, a Alemanha voltou a intensificar as medidas restritivas em uma tentativa de impedir um novo avanço da pandemia. Itália e Dinamarca também tomaram decisões semelhantes um dia após Inglaterra e Escócia anunciarem o retorno a uma quarentena total, mesmo com o início da vacinação no continente.

Mais de 30 milhões de pessoas entraram em um confinamento mais rígido na Colômbia por cinco dias na quinta-feira, 7, devido ao aumento da transmissão do coronavírus após as festas de Natal.

A Argentina também informou na quinta-feira que restringirá o movimento de pessoas no país durante a noite, em uma tentativa de conter a propagação da pandemia durante as férias de verão.