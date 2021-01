Gimenez, Lauro Gomes e Evandro

Ademir Medici



Três milhões de eleitores eram convocados em todo o Estado de São Paulo para escolherem candidatos em 166 comarcas e 369 municípios. A Justiça Eleitoral calculava um total de 9.213 urnas.

Eleitores de 13 municípios escolheriam apenas vereadores, inclusive São Paulo e Santos, onde a data do pleito não coincidia com o término dos mandatos dos prefeitos e vice-prefeitos.

Dos 13 municípios nestas condições, 11 eram estâncias hidrominerais e ex-bases militares. Nestes casos, os prefeitos haviam sido escolhidos em 3 de outubro de 1958, logo que a Assembleia Legislativa aprovou a emancipação política daquelas cidades.

Naquele dia 4 de outubro de 1959 também foram realizadas eleições municipais no Paraná, no Rio Grande do Norte e no Amazonas.

Na região, as eleições em Santo André, São Bernardo e Diadema tiveram características diferenciadas entre si.



O rádio vence em Santo André.

São Bernardo consagra Lauro Gomes.

Autonomia ganha em Diadema.

331 – Santo André elegeu um radialista, Oswaldo Gimenez, que veio da Rádio Panamericana (hoje mais conhecida por Jovem Pan) para assumir a Rádio Clube de Santo André, hoje Rádio Trianon. A campanha eleitoral de Gimenez ganhou eco pelas ondas da sua emissora.

332 – Em turno único – que era a regra eleitoral da época –, o pleito para prefeito em 1959 teve o seguinte resultado em Santo André: Oswaldo Gimenes, 18.852 votos; Fioravante Zampol, 12.272; Carlos Galante, 11.286; e Antonio Pezzolo, 4.899.

333 – Para vice-prefeito de Santo André, o companheiro de chapa de Gimenez, pelo PRP, José Sampaio, foi o vencedor, com 15.393 votos; seguido por Pedro Cristófaro, com 10.023; e Octaviano Gaiarsa – ele mesmo, o grande historiador de Santo André –, com 7.345 votos.

A Câmara Municipal de Santo André foi renovada: dos 23 vereadores que concluíam mandato em 1959, apenas sete foram reeleitos: Affonso Maria Zanei, Antonio Ferreira dos Santos, Ario de Barros Rangel, Bruno José Daniel, João Roberto Insuela, Manoel Venâncio Neto e Noêmio Spada.

334 – Em São Bernardo, Lauro Gomes ganhou pela segunda vez como prefeito, com 6.838 votos; Virgilio Simionato, 4.654; Tereza Delta, 4.374, e Manoel Messias de Oliveira, 105 votos.

335 – O vice-prefeito eleito de São Bernardo foi o companheiro de chapa de Lauro Gomes, Hygino de Lima, que obteve 5.579 votos; Sérgio Balottim, 3.565; Ramiro Stimac, 3.341; e Alfredo Copede, 355.

Dos 15 vereadores para a legislatura 1960-1963, seis conseguiram se reeleger em São Bernardo: Geraldo Faria Rodrigues, Hamilcar Paranhos, Irineu Ferreira da Silva, Laerte Francisco Pinchiari, Lenildo Freitas Magdalena e Rubens Marques Cardoso. O ex-prefeito Aldino Pinotti agora se elegia vereador.

336 – Em Diadema, o líder autonomista Evandro Caiaffa Esquivel foi o vencedor em 1959, derrotando a Lauro Michels: 683 votos a 603. Formava-se em Diadema a doce rivalidade Esquivel/Michels, só interrompida em 1972 com a vitória de Ricardo Putz.

337 – Tantos anos depois, algo inusitado aconteceu em Diadema: em 2014, a família Michels, de volta ao poder pela trajetória do prefeito Lauro Michels (sobrinho do antigo Lauro), homenageou os descendentes de Evandro Esquivel e de sua mulher, dona Sylvia, benemérita e historiadora, conforme noticiado pela página Memória na ocasião.

Detalhe: em seu livro de memórias, a professora Sylvia sequer cita o nome de Lauro Michels, tamanha a rivalidade política entre as famílias.

338 – Em 1959, o primeiro vice-prefeito eleito de Diadema foi Eiziro Okasaki, que obteve 505 votos, contra 424 votos de Maneco Amaral, 221 de Walter Stefani e 47 de Angelo do Vale Fontinhas. A primeira legislatura da Câmara Municipal foi formada por nove vereadores.

339 – As eleições municipais de 1959 tiveram um personagem surpreendente, o rinoceronte Cacareco, recém-chegado ao zoológico paulistano e que no primeiro dia de apuração em São Paulo conseguiu 11 mil votos de protesto para vereador.

340 – Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos em outubro de 1959 tomaram posse em 1º de janeiro de 1960.

Oswaldo Gimenez não completaria o mandato em Santo André, sendo cassado, no primeiro caso de impeachment do Brasil.

Lauro Gomes deixaria São Bernardo no final do mandato para ser eleito prefeito de Santo André nas eleições seguintes.

Evandro Esquivel completaria o mandato como o primeiro prefeito de Diadema.

Diário há meio século....

Domingo, 10 de janeiro de 1971 – ano 13, edição 1431

Manchete – Ministro quer o fim da poluição no ABC.

Em São Bernardo, Costa Cavalcanti, ministro do Interior, declarou que no máximo até julho (de 1970) seriam resolvidos os problemas de poluição do ar, saneamento e esgoto na região.

Em 10 de janeiro de...

1921 – Entrava em cartaz nos cinemas um documentário sobre o raid aéreo histórico empreendido por Edú Chaves entre o Rio de Janeiro e Buenos Aires.

1956 – Autoridades sanitárias visitam São Caetano e examinam as condições higiênicas da cidade, consideradas péssimas: nove casos de poliomielite foram aqui registrados nos últimos três meses.

O governador Jânio Quadros assinava decreto abrindo um crédito de 10 milhões de cruzeiros para o combate à paralisia infantil no Estado de São Paulo.

1966 – Inaugurado o prédio próprio da Escola Senac Eduardo Saigh, de Santo André, na Avenida Ramiro Colleoni, em terreno doado pela Prefeitura.

