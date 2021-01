Rainha Elizabeth II e Príncipe Philip são vacinados contra o novo coronavírus

09/01/2021 | 15:10



Não é novidade para ninguém que a Inglaterra está em seu terceiro lockdown durante a pandemia do novo coronavírus. E a vacina já começou a ser comercializada e aplicada na população.

Segundo o site da People, que teve acesso a informações do Palácio de Buckingham neste sábado, dia 9, a Rainha Elizabeth II junto com seu marido, Príncipe Philip foram finalmente vacinados contra a Covid-19.

E de acordo com a BBC, a família real acabou decidindo anunciar que tomou a vacina para evitar as especulações sobre este assunto, visto que, a Rainha tem 94 anos de idade e o Duque de Edimburgo tem os seus 99 anos de idade. Ou seja, eles fazem parte do grupo prioritário no calendário da vacinação por conta da idade avançada.