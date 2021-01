Casos de coronavírus crescem 45,6% nesta semana na região

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



09/01/2021 | 00:01



O número de casos confirmados da Covid-19 no Grande ABC aumentou 45,6% nesta semana, que encerra hoje, após confirmação de 2.785 diagnósticos. Nos sete dias anteriores, 1.913 positivos foram contabilizados. Os dados são dos boletins epidemiológicos das prefeituras. O aumento é impactado pelos dados represados entre as semanas do Natal e do Ano-Novo, assim como começam a refletir as reuniões entre famílias e amigos para celebração das datas.

“Os indicadores já estão mostrando abusos e desrespeitos ocorridos no Natal”, avalia Paulo Rezende, infectologista e diretor do Hospital Santa Clara. Ele completa que, ao contrário do primeiro pico da pandemia, os casos estão ocorrendo entre as pessoas mais jovens. Ainda de acordo com ele, o número de óbitos também pode ter aumento expressivo nas próximas semanas, chegando aos números registrados em agosto.

Segundo Olavo Munhoz, consultor da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia), os dez primeiros dias após a infecção pelo coronavírus são decisivos, ou seja, é neste período que a pessoa pode ter agravamento do quadro de saúde, levando à internação. “(Os aumentos de diagnóstico entre) Sintomáticos e assintomáticos pós-Natal e Ano-Novo serão sentidos até a metade deste mês”, adiciona.

Em relação às mortes causadas pelo coronavírus, houve aumento de 22,6% nesta semana em comparação ao período anterior. São 76 falecimentos ante 62. Considerando os 14 dias entre 24 de dezembro e quinta-feira, as internações ampliaram 13% no Grande ABC, representando 150 hospitalizações a mais do que nas duas semanas anteriores, conforme dados da plataforma SP Covid Info Tracker.

ATUALIZAÇÃO DIÁRIA

Nas últimas 24 horas, as prefeituras das sete cidades confirmaram mais 586 diagnósticos e dez óbitos. Assim, a região passa a registrar 102.227 infectados e 3.565 vítimas fatais desde o início da pandemia. Pelo menos 84.185 indivíduos estão recuperados e 115.702 aguardam diagnóstico.

São Bernardo registra 39.832 positivos e 1.244 mortes, seguida por Santo André (30.404 casos e 871 óbitos), Diadema (13.314 diagnósticos e 570 falecimentos), Mauá (8.154 confirmações e 413 vítimas fatais), São Caetano (6.357 positivos e 321 perdas), Ribeirão Pires (3.321 ocorrências e 117 vidas ceifadas) e Rio Grande da Serra (845 confirmações e 29 óbitos).

No Estado de São Paulo, são 48.029 mortes e 1.528.952 casos de Covid. Do total, 1.340.014 pessoas estão recuperadas. O Ministério da Saúde indica 201.460 vítimas fatais e 8.013.708 infectados no País, dos quais 7.114.474 estão recuperados.