4 hotéis de luxo novos para visitar em 2021

Os turistas ansiosos pela abertura das fronteiras pelo mundo vão encontrar, assim que puderem viajar, diversas novidades em relação à hospedagem, sobretudo no segmento de luxo. Redes como Four Seasons e Six Senses, com diversos empreendimentos destinados à classe A, por exemplo, vão tirar do forno novos hotéis de luxo em 2021 que vão desde a Califórnia, nos EUA, até o Butão, na Ásia. Confira:

4 novos hotéis de luxo em 2021

Four Seasons Resort and Residences Napa Valley

Divulgação

Localizado em Calistoga, na celebrada região produtora de vinhos de Napa, na Califórnia, este hotel contará com uma vinícola comandada pelo premiado enólogo Thomas Rivers Brown e 85 acomodações integradas à natureza com duas piscinas, um spa chamado Talisa e o restaurante e bar TRUSS do chef estrelado Erik Anderson.

Reykjavík EDITION

Divulgação

Primeiro hotel cinco estrelas de Reykjavik, na Islândia, o EDITION tem lançamento previsto para o verão europeu (entre junho e agosto). Sua localização é privilegiada, no centro da cidade, ao lado da sala de concertos Harpa Concert Hall. O empreendimento contará com 253 acomodações, além de terraço, espaço para baladas, salão de eventos, três restaurantes e um café.

Six Senses Shaharut

Divulgação

A marca Six Senses vai inaugurar, em junho de 2021, sua primeira propriedade em Israel. Situado na ainda pouco conhecida região do Deserto de Negev, que se estende até o Mar Vermelho, ao sul do país, o resort terá villas com piscinas privativas e suítes integradas à paisagem, bem como dois restaurantes, dois bares, lounge, bar de sucos, spa e centro de sustentabilidade. Destaque para ampla gama de atividades que poderão ser planejadas. O cardápio inclui trilhas, sandboard no deserto e mergulhos.

andBeyond Punakha River Lodge

Divulgação

Especialista em safáris na África e com um hotel-fazenda na América do Sul, a andBeyond chegará à Ásia com um hotel de luxo instalado no vale de Punakha, no Butão – o país mais feliz do mundo. O DNA aventureiro da marca seguirá firme no empreendimento, que irá oferece aos hóspedes explorações de mountain bike, de caiaque, de jangada e a pé.