Verão 2021: destinos do Nordeste são os mais buscados por viajantes

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



08/01/2021 | 10:48



Os destinos do Nordeste são os campeões em procura para as férias de verão 2021. Segundo um levantamento da Submarino Viagens, agência de reservas online, cinco capitais da região apareceram no topo do ranking dos 10 destinos mais buscados no site nas últimas semanas: Maceió (AL), Recife (PE), Salvador (BA), Fortaleza (CE) e Natal (RN).

“O Nordeste sempre esteve em destaque, contudo ganhou ainda mais representatividade por causa da pandemia do novo coronavírus”, diz Bárbara Ruiz, diretora de vendas da Submarino Viagens. Segundo a especialista, as praias da região, cujas belezas podem ser comparadas às do Caribe, acabam sendo uma alternativa às viagens internacionais que deixaram de ser realizadas por causa do fechamento das fronteiras. A executiva também destaca que, apesar de os destinos caribenhos, como Cancún e Punta Cana, estarem abertos para brasileiros, a cotação do dólar ultrapassando os R$ 5 ainda dificulta a ida ao exterior para a maioria dos viajantes.

Ainda de acordo com o levantamento da Submarino Viagens, algumas cidades da região Sul também despontam na lista de desejos dos brasileiros para o verão, como Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC) e Foz do Iguaçu (PR). Rio de Janeiro (RJ) também aparece no ranking, mas é a única cidade fora do Sul e do Nordeste que figura entre os lugares mais buscados para as férias de 2021.

10 destinos mais buscados para as férias de verão 2021