A queda de um cabo da rede de transmissão interrompeu o fornecimento de energia elétrica em São Luís, capital do Maranhão. A interrupção do serviço ocorreu por volta das 8h26 desta sexta-feira, dia 8. A falha ocorreu em uma linha da EDP. O equipamento caiu sobre a rede operada pela Eletronorte. A queda interrompeu a carga de 350 megawatts (MW) da Equatorial Energia, distribuidora que atende a região. Em nota, a distribuidora afirmou que "tomou as medidas para minimizar o impacto e contactou a Eletronorte, que está mobilizada para a solução do problema."