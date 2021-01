As exuberantes locações da série Outlander na Escócia

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



07/01/2021 | 13:48



Inspirada no livro de “A Viajante do Tempo” de Diana Galbadon, a série Outlander se passa na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos. Muitas cenas das temporadas foram gravadas na Escócia, inclusive as que representam a América do Norte. Conheça algumas locações usadas nas filmagens.

Locações da série Outlander

Abercairny Estates – a casa de tia Jocasta

A Abercairny Estates , na cidade de Crieff, fica a pouca horas de Edimburgo. Em Outlander, a propriedade representa River Run, uma fazenda americana do século 19, onde vive a tia de Jaime, Jocasta. Na vida real, a casa pertence à família Moray desde o século 7. Atualmente, ela é muito usada para casamentos, festas e eventos corporativos.

Newhailes House – a casa do Governador

A poucos quilômetros do centro de Edimburgo, Newhailes House foi usada como a casa do Governador Tryon na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O local foi destaque na estreia da quarta temporada e é, na verdade, uma villa palladiana do século 17, aberta para visitas guiadas e passeios pela natureza ao redor dos jardins.

Beecraigs Country Park

Quando Jaime e Claire se separam durante uma tempestade, é no Beecraigs Country Park que eles aparecem cavalgando. A uma hora de Edimburgo, perto da cidade de Linlithgow, este parque de 913 acres é usado para atividades recreativas, como camping e observação de veados vermelhos, gado das highlands e uma grande variedade de ovelhas.

Floresta Faskally

A Floresta Faskally serviu como outro local americano recriado na Escócia. Ela está localizada nas margens do Loch Dunmore, nas terras altas da Escócia, e foi usada como lar da tribo de nativos americanos em Outlander. Ali, os visitantes podem seguir trilhas cercadas por árvores ao longo do lago e apreciar diversas estruturas florestais.

Calderglen Country Park

Em um dos episódios da quarta temporada, Jamie leva Willie para caçar na floresta. O local onde a cena aconteceu é o Calderglen Country Park, um parque recreativo que abriga um zoológico, trilhas, jardins e a histórica Torrance House. Fica a apenas 30 minutos de Glasgow.

St Andrew’s in the Square, Glasgow

No coração de Glasgow está a St Andrew’s in the Square, uma igreja em praça pública, também usada na quarta temporada de Outlander. Atualmente é a sede do Centro de Cultura Escocesa em Glasgow, além de ser um local popular para casamentos.

Igreja Abercorn

Próxima a outras locações de Outlander, a Igreja Abercorn Church foi usada como o local do túmulo de Frank. Em uma das cenas, Bree pode ser vista no adro da igreja. O edifício atual remonta ao século 11, mas o local tem uma história ainda mais antiga, como quando foi um mosteiro do século 7.

50 imagens que mostram como a Escócia é incrível

Na galeria, veja alguns lugares imperdíveis para conhecer no país.