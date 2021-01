De santuário a trilha 4×4: conheça passeios para curtir Atibaia ao ar livre

Redação

Do Rota de Férias



05/01/2021 | 10:48



A cidade de Atibaia (SP) é uma ótima pedida para quem quer visitar destinos próximos à capital paulista. Conhecido nacionalmente por sua excelente qualidade de vida, forte colônia japonesa e a tradicional festa de morangos, o município abriga muitas atrações bacanas. Abaixo, veja algumas sugestões de passeios para curtir Atibaia ao ar livre.

Atibaia ao ar livre: dicas de passeios

Haras Haddad

A região é repleta de haras, e o Haras Haddad é um dos mais famosos do pedaço. A 10 minutos do centro de Atibaia, a fazenda é composta por exemplares de Mata Atlântica com fauna e flora preservadas. Por lá é possível fazer caminhadas nas trilhas, andar de bicicleta, andar a cavalo, fazer piquenique, dormir nas redes, brincar no playground, alimentar animais na fazendinha, saborear deliciosos bolos e consumir produtos típicos na cafeteria.

Santuário Schoenstatt

Outro local muito recomendado é o Santuário Schoenstatt. Inaugurado em 1972, o local católico tem uma capela que reproduz fielmente um templo da cidade de Schoenstatt, na Alemanha. Além do Santuário, da igreja e da tenda dos peregrinos, a atração dispõe de lanchonetes, casa de retiros, espaço para piqueniques e uma completa estrutura com muita área verde para crianças brincarem com tranquilidade e segurança. Apesar de ser um santuário católico, visitantes de todas as religiões são bem-vindos.

Orquidário Takebayashi

O Orquidário Takebayashi é uma empresa de turismo rural. Ela tem um rico acervo diversificado e laboratório de produção de mudas de orquídeas, cursos de cultivo e reprodução de flores, orquidário, além de comércio de mudas e plantas adultas. O local também cultiva morangos em grandes estufas e oferece um passeio “colha e pague de morangos”, com frutos orgânicos e colheita ergonômica. Tal serviço só acontece em épocas específicas e com agendamento prévio.

Pedra Grande

Conhecida por ser uma grande plataforma de salto de esportes radicais, a Pedra Grande está localizada no Monumento Natural Estadual da Pedra Grande e é uma unidade de preservação com mais de três mil metros de extensão e 1.418 metros de altitude. O local proporciona uma vista maravilhosa das cidades de Atibaia, Bragança Paulista, Piracaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.

A atração é perfeita para amantes de escalada, rapel, trilhas, jipe, motocross, mountain bike, vôo livre, paraglider e outras aventuras em meio à natureza. O acesso pode ser feito por trilhas utilizando carros, bicicletas e até mesmo a pé. É possível contratar empresas que levam os visitantes até o cume a bordo de modelos 4×4 ou pickups.

Rota Cervejeira

Atibaia tem quatro cervejarias artesanais que abrem suas portas para receber o visitante com rótulos e sabores especiais. A degustação é exclusiva para maiores de 18 anos, mas alguns locais oferecem experiências para toda a família.

A Cervejaria Heusch, por exemplo, produz cervejas artesanais desenvolvidas com muita criatividade pelo cervejeiro Rômulo Tinoco, que seleciona apenas matérias-primas de qualidade superior e seguindo os mais rigorosos processos de produção. É possível agendar visitas de 1h30 a 2h, que são realizadas mediante agendamento.

No mercado desde outubro de 2017, a Los Compadres também é uma boa pedida para quem gosta de cervejas e chope. A visitação só acontece mediante agendamento prévio e a duração é de aproximadamente 1h30. O local conta com uma Tap House com 20 torneiras de chope, que fica aberta diariamente.