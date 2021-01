04/01/2021 | 12:10



Fernanda Lima apareceu chamegando com a família em novos cliques publicados em seu perfil oficial do Instagram. A apresentadora apareceu coladinha com o marido Rodrigo Hilbert, com a filha Maria Manoela e um dos filhos gêmeos. Antes da caçula, Fernanda e Rodrigo eram pais de João e Francisco, de 12 anos de idade.

Nos comentários do post feito no último domingo, dia 3, a apresentadora recebeu inúmeros elogios. Incrível como a beleza da família continua a surpreender mesmo depois de tantos anos, não é?

A pequena Maria nasceu no dia 27 de outubro de 2019. A segunda gravidez de Fernanda foi anunciada em abril daquele mesmo ano, quando a atriz tinha 41 anos de idade.