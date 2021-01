Detran libera pagamento de licenciamento antecipado a partir de hoje

Do Diário do Grande ABC



04/01/2021 | 00:01



O Detran-SP informa que a partir de hoje os motoristas podem realizar o licenciamento antecipado de 2021. O serviço é oferecido para facilitar o pagamento do licenciamento junto com o IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor), que poderá ser quitado em cota única, com desconto de 3%, ou parcelado em três vezes. O cronograma de pagamento começa no dia 7, para placa final 1, e vai até o dia 20, para final 0.

O valor da taxa de licencialmento será de R$ 98,91 até o dia 14. Quem licenciar a partir do dia 15, deverá pagar o valor de R$ 131,80. Para tanto, é preciso informar o Renavam e pagar via internet banking, aplicativo ou caixa eletrônico e pagar também débitos do veículo – IPVA e possíveis multas.

Quem não optar por essa modalidade, poderá aguardar o calendário de licenciamento anual que começa oficialmente em abril, para placa final 1, e assim sucessivamente até dezembro, com final 0.

No Estado, o licenciamento é 100% digital. Portanto, o motorista não precisa ir mais ao Detran-SP ou Poupatempo para emitir CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo), documento de porte obrigatório que permite a circulação do veículo.

Um dia após o pagamento, o CRLV ficará disponível para download e impressão no item Licenciamento Digital nos portais do Poupatempo, Detran e Denatran. O motorista poderá salvar o documento no próprio celular ou imprimir na sua casa, em papel sulfite comum.