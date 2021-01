Grande ABC disponibiliza 131 postos de trabalho nesta semana

Soraia Abreu Pedrozo



03/01/2021 | 20:11



O ano mal começou e, diante do fim do pagamento do auxílio emergencial, deve crescer a procura por emprego. Nesta semana há a oferta de 131 postos de trabalho, porém, a tendência é a de que nos próximos dias esse número suba, uma vez que nem todos os centros públicos municipais informaram o volume de oportunidades devido ao recesso de fim de ano.

Dessas chances, 23 são para atuar na fabricante de caminhões e ônibus Scania, em São Bernardo. Há vagas para: analista de desenvolvimento organizacional sênior, analista econômico financeiro business controller sênior, arquiteto de dados, operador de processo – pintura, técnico em manutenção mecância e macatrônica, entre outras. Há chances para PDC (Pessoa com Deficiência) atuar como técnico montagem e técnico logística. Para conferir todas as chances e se candidatar, basta clicar em https://scania.gupy.io/.

Entre os centros públicos municipais, a maior parte das posições é oferecida pela CTR (Central de Trabalho e Renda), de São Bernardo: 58. Dessas, 45 são para ajudante de carga e descarga de mercadoria. Há ainda, entre outras, três vagas para soldador, duas para motorista de ônibus urbano e uma para lavador de veículos. Interessados devem enviar currículo para ctr@saobernardo.sp.gov.br com a função pretendida.

Em Santo André, o CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) reúne cinco chances, sendo uma para auxiliar administrativo; uma para fiscal de transportes coletivos (exceto trem), uma para monitor de transporte escolar, uma para motorista de ônibus urbano e outra para motorista de perua. Inscrições são feitas pelo Emprega Brasil, do governo federal (https://empregabrasil.mte.gov.br).

COM SALÁRIOS

A Luandre, agência com unidade em Santo André, disponibiliza 45 postos de trabalho. As funções com os maiores salários são as de analista de pesquisa e desenvolvimento de produtos (de R$ 3.000 a R$ 3.500) e supervisor de vendas (de R$ 3.000 a R$ 3.500).

Para a área da saúde há quatro oportunidades: auxiliar de enfermagem – pronto socorro (entre R$ 2.000 e R$ 2.500), auxiliar de enfermagem – Internação (entre R$ 2.000 e R$ 2.500), auxiliar de enfermagem – UTI Adulto (entre R$ 2.000 e R$ 2.500) e técnico (a) de exames (de R$ 1.500 a R$ 2.000). O cadastro é feito pelo site candidato.luandre.com.br ou aplicativo.

Poliron abre 15 chances de estágio

A Poliron, fabricante de cabos elétricos e especiais para a transmissão de dados, sinais elétricos e energia do Grupo Belden (multinacional norte-americana especializada em soluções de transmissão de sinal) situada no Parque Reid, em Diadema, está com 15 vagas de estágio abertas nas áreas de administração, engenharia e TI.

A firma também está cadastrando currículos de PCDs (Pessoas com Deficiência) no banco de talentos, embora os postos ainda não tenham sido definidos. Interessados podem enviar currículo para canal.rh@belden.com e escrever a função de interesse no assunto, como auxiliar de produção PCD ou estágio.

A Poliron, que possui hoje 160 colaboradores, quer ampliar contratações para expandir em até 13% seu faturamento neste ano. “Sempre focamos no desenvolvimento dos nossos associados, com treinamentos e coaching. Inclusive, em 2020, entramos para a lista das 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil do GPTW (Great Place to Work). Procuramos criar ambiente de inovação e confiança para que as pessoas possam se desenvolver, visto que a busca pela diversidade e inclusão já é antiga e este é trabalho longo e contínuo”, afirma Ana Santos, coordenadora de desenvolvimento organizacional da Poliron.