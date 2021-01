Familiares fazem protesto em delegacia uma semana após sumiço de três meninos

03/01/2021 | 14:00



Familiares e amigos de três crianças desaparecidas em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, realizaram um protesto na manhã deste domingo, 3, junto à Delegacia de Homicídios da região. Eles querem agilidade nas buscas por Lucas Matheus, de 8 anos, Alexandre da Silva, 10, e Fernando Henrique, de 11, que estão sumidos há uma semana.

A manifestação contou com uma passeata que partiu do Hospital Municipal de Belford Roxo, passou pela Feira de Areia Branca - último lugar onde os três meninos teriam sido vistos - e encerrou junto à DH da Baixada, que investiga o caso.

De acordo com a Polícia Civil, as investigações estão em andamento no Setor de Descoberta de Paradeiros da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), que disponibilizou o telefone (21) 98596-7442 para quem tiver qualquer informação sobre o caso.