Região confirma mais 164 casos e 4 mortes por Covid

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



02/01/2021 | 00:01



O Grande ABC confirmou, ontem, mais 164 casos de Covid-19, totalizando 99.327 diagnósticos desde o início da pandemia. Outras quatro mortes também foram registradas, somando 3.484 vítimas fatais.

Os novos casos foram identificados em três cidades, Santo André, São Bernardo e São Caetano, enquanto os quatro falecimentos foram de moradores são-bernardenses. Nesta semana, houve incremento de 1.634 positivos e 53 óbitos.

Após os acréscimos, Santo André registra 29.088 diagnósticos e 857 mortes, enquanto que São Bernardo contabiliza 39.095 confirmações e 1.199 vítimas fatais, e São Caetano computa 6.168 infectados e 309 vidas ceifadas. Os números foram mantidos em Diadema (12.934 casos e 561 óbitos), Mauá (8.154 confirmações e 413 perdas), Ribeirão Pires (3.094 positivos e 116 vítimas fatais) e Rio Grande da Serra (794 infectados e 29 mortes). Ao todo, são 110.574 pessoas recuperadas e 82.195 quadros sob investigação.

O percentual de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) é de 57,3% em Santo André, 58,3% em São Bernardo e 40% em São Caetano. As demais prefeituras da região não atualizam o boletim diário desde quarta-feira.

Segundo a plataforma SP Covid Info Tracker, que monitora a pandemia e é mantida por pesquisadores da Unesp (Universidade Estadual Paulista), da USP (Universidade de São Paulo) e do Cemeai (Centro de Ciências Matemáticas Aplicadas à Indústria), pelo menos 1.168 pessoas estão hospitalizadas no Grande ABC em razão da Covid, 7% menos do que há 14 dias.

PANORAMA

No Estado de São Paulo, foram confirmadas ontem mais 58 mortes causadas pelo coronavírus, totalizando 46.775 vítimas fatais. Em relação ao casos, 3.894 foram adicionados à contagem, somando 1.466.191 pessoas infectadas. Entre elas, 1.290.241 estão recuperadas e 10.753 estão internadas após complicações.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI é de 64,9% na Grande São Paulo e de 61,6% no Estado, segundo o governo estadual.

De acordo com o Ministério da Saúde, 56.773 brasileiros foram diagnosticados com a Covid ontem, acumulando 7.675.973 casos. Mais 1.074 faleceram, chegando a 194.949 vidas ceifadas pela doença em todo País. Pelo menos 6.747.065 indivíduos foram recuperados e 733.959 estão sob acompanhamento.

Considerando os óbitos, São Paulo é o Estado com mais ocorrências. Em seguida, o Rio de Janeiro contabiliza 25,6 mil vítimas, Minas Gerais registra 12.001 falecimentos e o Ceará computa 9.993 perdas.

O número de casos, que São Paulo também lidera, é maior do que em Minas Gerais (546.884), na Bahia (494.684) e em Santa Catarina (494.447).

No mundo, painel da Universidade Johns Hopkins indica que há 83.832.334 pessoas diagnosticadas com a Covid, das quais 1.824.590 morreram e 47.226.487 se recuperaram.