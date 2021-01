Tite Campanella é eleito prefeito interino de São Caetano

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



01/01/2021 | 11:48



O vereador Tite Campanella (Cidadania) foi eleito prefeito interino de São Caetano. Na manhã desta sexta-feira, o parlamentar foi escolhido pelos colegas para presidir a Câmara e, diante do impasse jurídico envolvendo a candidatura de José Auricchio Júnior (PSDB), vai comandar o Palácio da Cerâmica até desfecho da situação.

Em seu quarto mandato, Tite é uma das figuras mais próximas de Auricchio - de 2017 a 2020, foi líder do governo na Câmara. Foi eleito com 12 votos.

Eleito vice na chapa de Tite, Pio Mielo (PSDB) ficará à frente do Legislativo no período. A mesa diretora é composta ainda por Cicinho (PL) como primeiro secretário e as vereadoras Bruna Biondi (Psol) e Thai Spinello (Novo) como segunda e terceira secretárias.

Reeleito no voto no dia 15 de novembro, Auricchio teve o registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral, que se balizou em condenação aplicada contra o tucano por captação irregular de doação eleitoral na eleição de 2016. Auricchio aposta em recurso no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) para reocupar a cadeira. A oposição crê em realização de nova eleição.

Foram cinco candidaturas para presidente. Além de Tite, Ubiratan Figueiredo (PSD), Bruna Biondi, Thai Spinello e o ex-vice-prefeito e de volta ao Legislativo, Beto Vidoski (PSDB). O tucano não concordou com a chapa governista.

NOTA OFICIAL

Em nota, o prefeito reeleito José Auricchio Júnior disse que "aguarda confiante o julgamento do registro de sua candidatura, já que não incide em seu desfavor qualquer hipótese de inelegibilidade. Enquanto o caso não é julgado em definitivo pelas instâncias superiores, Auricchio segue, serenemente, confiando em Deus e na Justiça."