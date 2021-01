Quais as diferenças entre lesma e minhoca?

Tauana Marin

Diário do Grande ABC



03/01/2021 | 07:00



Lesmas e minhocas rastejam, são encontradas em porções de terra e podem causar certa sensação de nojo em algumas pessoas. Mas esses bichos contam com diversas características bem diferentes entre si.



A começar pela estrutura do corpo. As primeiras são gastrópodes, da mesma família dos caracóis, porém, não possuem a concha calcária que protege o corpo. Já as segundas são espécie de verme cilíndrico, como se fossem anéis conectados ao longo de toda sua formação.



As lesmas são moles e deixam um rastro de muco por onde passam. Elas adoram viver em locais úmidos como a terra e debaixo de folhas e troncos. Têm hábitos noturnos, ou seja, gostam de sair para se alimentar durante a noite e costumam comer plantas. São animais ovíparos, o que quer dizer que botam ovos para se reproduzir.



As minhocas mais conhecidas são as terrestres, com algumas espécies vivendo na água. Detalhe que são muito sensíveis à luz, por isso passam a maior parte do tempo debaixo do solo. Com seu corpo alongado e pele úmida, conseguem fazer túneis debaixo da terra. Se alimentam de restos de frutas e vegetais encontrados na superfície. Também botam ovos em seu processo de reprodução.



Ambos são animais invertebrados, ou seja, não possuem coluna vertebral em sua formação óssea. Alguns até contam com partes mais duras, como o exoesqueleto (uma estrutura resistente de uma substância chamada quitina, sendo localizada no lado de fora do corpo), ou conchas de proteção quanto ao mundo ao seu redor.



As lesmas e as minhocas, junto com alguns outros bichos, são as ‘faxineiras’ da natureza, uma vez que sua alimentação de restos de vegetais acaba por diminuir a quantidade de matéria orgânica na superfície do solo e transformam tudo em adubo para as plantas. Além disso, os túneis que as minhocas fazem no solo ajudam para que o ar e a água cheguem com maior facilidade até as raízes.

Não se deve jogar sal nas lemas, porque elas respiram pela pele e a substância puxa toda a água do corpo do animal. O contato faz com que morram com grande sofrimento e lentamente;



Existem mais de 4.000 espécies de minhocas. A maioria mede cerca de 10 centímetros, mas existe um tipo gigante que pode chegar a 2 metros de comprimento.

Consultoria de Ursula Passos de Lima Leite, bióloga da Emea Parque Tangará e do Parque Escola de Santo André, e de Adriano Marcelino de Alencar, biólogo especialista em entomologia urbana, de São Paulo.