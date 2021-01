Público mostra suas preferências musicais

Luís Felipe Soares



03/01/2021



Ouvir música faz parte de um processo pessoal. Cada indivíduo entende seus sentimentos e compreende que tipo de canções quer ouvir em determinado momento. Segundo pesquisa realizada no Brasil pela startup Flow Creative Core (que analisa a experiência do público com música, arte e cultura) neste ano, durante a pandemia da Covid-19, 71,5% dos jovens escolhem a playlist a partir do seu mood. Em 2020, parece que a sofrência sertaneja ditou o ritmo da preferência nacional, uma vez que o estilo está no topo das listas.

A artista mais procurada pelo público foi Marília Mendonça. Ela estourou nos últimos ano com composições sobre as dores do amor e tem se conectado com todo o País ao longo de diversas faixas. Seu nome aparece na primeira colocação no Spotify, Deezer e no top 10 de vídeos mais assistidos no Brasil no YouTube, este último puxado pela gravação ao vivo do single Graveto, que bateu 239 milhões de plays.

Tanto no Spotify quanto no Deezer, o segundo lugar de artistas pesquisados ficou com a dupla Henrique & Juliano. É deles o hit Liberdade Provisória, líder no ranking de músicas mais tocadas no ano passado em ambas as plataformas. Na lista do YouTube, também ficaram com a medalha de prata com o clipe de divulgação de Volta Por Baixo, com trecho do DVD Ao Vivo no Ibirapuera.

O cantor Gusttavo Lima reforça a popularidade da trilha sonora sertaneja moderna entre os brasileiros ao fechar o pódio nos dois streamings. Já no ranking dos vídeos, a medalha de bronze ficou com o funk Oh Juliana, que fez MC Niack estourar de agosto em diante.

Os levantamentos internacionais mostram maior pluralidade. O cantor de reggaeton e latin trap Bad Bunny ficou na ponta entre os artistas mais ouvidos do mundo em 2020 no cardápio do Spotify. Entre as mulheres, a jovem Billie Eilish, dos Estados Unidos, acabou como a mulher mais ouvida – na lista geral, ela aparece na sétima colocação.

Mundialmente, o streaming viu Blinding Lights, do canadense The Weeknd, ser a faixa número 1. O cantor ainda teve o álbum After Hours na segunda colocação, perdendo apenas para Bad Bunny. Com 2021 apenas começando, a corrida pela preferência do público está aberta.