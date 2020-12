Barulho de fogos de artifício é prejudicial a crianças e animais

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



30/12/2020 | 08:35



Uma tradição nas festas de fim de ano, a queima de fogos de artifício pode apresentar espetáculo bonito aos olhos, mas significa alto risco à audição. O barulho de bombas e rojões têm potencial para causar traumas acústicos e, em crianças, desencadear hipersensibilidade no ouvido. Já para cães e gatos, os estampidos causam estresse e até crises de pânico.

A exposição ao som alto causado pelos fogos pode levar a lesões nos ouvidos das crianças. Criadora e coordenadora do Ganz (Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido), a otorrinolaringologista Tanit Ganz Sanchez explicou que, com aquelas que ainda não sabem dizer o que sentem, os sintomas dos danos podem ser choro insistente e irritação.

“Elas podem ter dor no ouvido pelo som alto ou até zumbido e perda auditiva, sendo que esses últimos podem ser temporários ou definitivos. Algum tempo depois dessa lesão, elas podem ter hipersensibilidade auditiva, ou seja, intolerância aos sons do cotidiano, como a televisão, conversas, rádio, entre outros. Esse incômodo pode acontecer alguns dias ou semanas após a exposição aos barulhos.”

Os pais ou responsáveis devem estar atentos a comportamentos como colocar as mãos sobre os ouvidos na presença de determinados sons e tentativa de sair do lugar com barulho, por exemplo.



ANIMAIS

A arte-educadora Joyce Nascimento, 51 anos, moradora de Diadema, tem “uma filha de quatro patas”, Lua. Em julho do ano passado, durante um jogo do Água Santa, time da cidade, a labradora, que era filhote, estava sozinha e destruiu a porta de entrada, por medo dos fogos. Desde então, em ocasiões quando já é esperada a queima, como fim de ano, a cadela não fica desacompanhada.

“Este ano, por causa da pandemia, estávamos em casa no Natal. Com a gente por perto, ela fica menos assustada, mas se estiver sozinha, é mais complicado”, explicou Joyce. “No ano passado, ela foi comigo para a praia, era um local mais deserto, não teve tanto barulho na hora da queima e ela ficou tranquila”, lembrou.

O gerente de serviços Luciano Maia Reis, 45, também de Diadema, tem uma yorkshire de 7 anos, a Maia. Seu medo do barulho dos fogos é tanto que, aos primeiros sons, ela já começa a chorar, pede colo ou se esconde atrás do sofá. Certa vez, com a soltura de um balão, a cachorra chorou tanto que ficou com trauma e não quis sair para o quintal por mais de uma semana.

Diretora técnica do Instituto Eu Sou o Bicho, a veterinária Elizabeth Alvim de Souza Mello explicou que alguns animais são mais sensíveis que outros e que fatores como raça e a forma de criação vão influenciar no jeito como os bichos lidam com barulhos. “Os cães que atuam na polícia, por exemplo, são dessensibilizados desde filhotes, são expostos ao som, ganham uma recompensa, e a gente aconselha os donos a fazerem isso desde pequenos”, pontuou.

Elizabeth destacou que o medo dos bichos é oriundo da sensação de que aquele barulho pode representar perigo, algo que vai atingí-los. “Em animais que nascem e passam os primeiros meses, anos de vida na rua, isso é ainda mais acentuado”, afirmou.

Para os donos, o conselho é sempre acolher o bicho, estar perto no momento do barulho e tentar não passar ainda mais medo para os pets. “Existem medicamentos calmantes que podem ser ministrados ao longo do mês, aos poucos, para que a reação quando houver a queima de fogos seja menor”, explicou. A veterinária também alerta para que os bichos não sejam deixados sozinhos, nunca em lugares altos nem presos em correntes, para evitar acidentes em decorrência do susto.