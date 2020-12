Marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa é internado após passar mal e sofrer sete convulsões no Natal

28/12/2020 | 09:10



Alexandre Correa deu um susto nos seus seguidores do Instagram recentemente. No último domingo, dia 27, o empresário contou que está novamente internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, após ter tido um mal estar no dia 25 de dezembro, Natal. Alexandre sofreu sete episódios de bacteremia, condição que se assemelha à uma convulsão, como ele mesmo explicou em um vídeo compartilhado em suas redes sociais.

- Estou aqui de volta no Einstein e estraguei o dia 25 da minha família toda. Passei muito mal em casa no dia 25. Depois me contaram, tive uns sete episódios de uma coisa chamada bacteremia, como se fosse uma espécie de convulsão. As causas são algumas, mas enfim. Estou aqui, estou sob os cuidados, me sentindo bem melhor, estou bem, mas sem previsão de alta agora. Já era avisado que esse final de tratamento da oncologia era cruel, e confesso que estou acreditando de verdade que é cruel. Mas eu vou ficar bem e vou ficar melhor.

Gustavo Correa, irmão do empresário, estava como acompanhante no hospital. Felizmente, Alexandre já recebeu o tratamento adequado e está evoluindo aos poucos.

- Estamos aqui lutando. Recebi ontem uma transfusão de sangue, estou me sentindo meio Super-Homem, já dá até para sair voando. É isso, pessoal. Fiquem bem, fiquem com Deus. Não se aglomerem. Cuidado. Estou dentro de um hospital, estou falando sério. Esse negócio de Covid... o bicho está pegando aqui dentro. Está dando dor de cabeça para os médicos. Tenham muita cautela no que vocês vão fazer aí.

A bacteremia nada mais é do que a presença de bactérias na corrente sanguínea. Como esses microrganismos podem se mover para qualquer parte do corpo, é possível que o indivíduo tenha uma infecção generalizada e sofra com um choque séptico. Normalmente, o tratamento é feito com o uso de antibióticos.