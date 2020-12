Família Kardashian-Jenner celebra Natal na casa de Kourney e Kim lamenta cancelamento de festa pela primeira vez em 42 anos

27/12/2020 | 14:10



Parece que, desta vez, o feriado da família Kardashian-Jenner realmente seguiu as medidas de distanciamento social do combate ao novo coronavírus. Depois de ser alvo de polêmicas por promoverem festas em meio à pandemia, como a do feriado de Ação de Graças, Kim Kardashian havia afirmado que, pela primeira vez em 42 anos, a família não realizaria sua tradicional e bombástica festa de véspera de Natal. Ao que tudo indica, os Kardashian-Jenners realmente cumpriram a palavra.

Dessa forma, o Natal foi comemorado apenas com a família reunida, sem nenhum convidado externo. A celebração foi feita na casa de Kourtney Kardashian, que em seu Instagram afirmou que o feriado teria um clima intimista:

Apenas a família virá esta noite. Desejo a todos uma véspera de Natal feliz e segura.

Outros membros do polêmico clã também usaram as redes sociais para falar sobre a comemoração, e divulgaram alguns cliques da família reunida. Kim Kardashian, por exemplo, postou uma série de fotos que a mostravam ao lado da mãe, Kris Jenner, das irmãs Kylie, Kourtney e Kendall, e dos filhos North, Chicago, Psalm e Saint, além da sobrinha Dream, filha de Rob Kardashian. Nas imagens, também é possível ver que a família não economizou na decoração!

Feliz Natal do Grinch e do Papai Noel!

Kim, como de costume, ainda separou uma galeria exclusiva para imagens do look escolhido para a vestividade, um conjunto de saia e espartilho verdes:

Feliz Natal a todos e a todos uma boa noite! Um agradecimento especial às estilistas pelo meu vestido incrível que me fez sentir festiva este ano, embora nossa festa de véspera de Natal tenha sido cancelada. Foi perfeito para se vestir e comemorar com a família este ano. Espero que todos tenham um feriado saudável e feliz

Kylie Jenner, é claro, não deixou de publicar uma foto ao lado da filha, Stormi. Na legenda, ela desejou simplesmente:

Feliz Natal!

Já Khloé optou por divulgar uma série de imagens ao lado da filha, True Thompson, nas quais a dupla aparece confeitando biscoitos de gengibre no formato de bonequinhos:

Feliz véspera de Natal!!!! Momentos com minha True!! A mais doce!! Criações de casa de gengibre e muitos doces para comer!