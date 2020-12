Graciele Lacerda afirma que Zezé Di Camargo está se recuperando após a morte do pai: Aos poucos o sorriso está voltando

27/12/2020 | 13:10



Há pouco mais de um mês, no dia 24 de novembro, morreu o pai de Zezé Di Camargo, Seu Francisco. Como era de se esperar, o cantor ficou visivelmente abatido e desanimado, mas chegou a afirmar para seus fãs que logo iria superar o luto. Agora, de acordo com sua esposa Graciele Lacerda, parece que Zezé finalmente está se recuperando da perda.

Por meio do Instagram, Graciele publicou uma foto ao lado do esposo que mostra os dois abraçados em frente à árvore de Natal da família. Na legenda da imagem, que você confere em destaque, ela escreveu:

Aos poucos o seu sorriso está voltando, e o meu coração agradece a Deus por você!

Apesar do luto, o casal parece estar buscando formas de se entreter e de ocupar o pensamento, já que recentemente adotaram um novo cachorro e visitaram a cobertura que compraram à beira mar pela primeira vez desde que ficou pronta, já que haviam comprado o imóvel ainda na planta.

Após a morte do pai, o irmão e dupla sertaneja de Luciano ficou mais afastado das redes sociais, fazendo posts espaçados. No entanto, Zezé parece estar aos poucos retomando a rotina de postagens, e compartilhou alguns cliques de sua comemoração de Natal. Na legenda do registro, que mostra grande parte da família reunida, ele voltou a falar sobre a falta do pai, cuja imagem aparece pintada em um quadro no fundo da foto:

Momento especial ao lado da minha família. Minha mãe, irmãos, sobrinhos, cunhados e lá trás ELE iluminando todos nós!!! Esse Natal era para estarmos todos juntos, mas Deus quis que fosse diferente. Feliz Natal pra todos! Que a luz do divino Pai esteja presente nos corações de todos nós, povo brasileiro.