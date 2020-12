Com Jemerson titular, Corinthians terá contra Botafogo a 7ª dupla de zaga no ano

27/12/2020 | 12:20



O zagueiro Jermeson fará sua estreia com a camisa do Corinthians neste domingo diante do Botafogo, no Engenhão, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele entrará no lugar de Bruno Méndez, suspenso após levar o terceiro amarelo no jogo contra o Goiás. Essa será a sétima dupla de zaga do time alvinegro na temporada.

Ao longo do ano, a única certeza na região central do sistema defensivo corintiano foi Gil. O veterano jogou 18 partidas ao lado de Danilo Avelar, 13 com Pedro Henrique, 9 junto a Marllon e 6 com Bruno Méndez. Neste domingo, ele finalmente vai a campo ao lado de Jemerson. Méndez também já foi a campo ao lado de Pedro Henrique e Avelar.

Contratado em novembro, ele deveria ter feito seu primeiro jogo ao lado de Gil diante do Grêmio, no dia 22 daquele mês. Dois dias antes da bola rolar, contudo, ele foi diagnosticado com a covid-19. Após Jemerson concluir um período de quarentena de duas semanas, a comissão técnica alvinegra decidiu adiar sua estreia.

Desde o dia 7 de dezembro, o defensor treina a parte física. Com a suspensão de Bruno Méndez, ele teve o aval dos preparadores para ir a campo. Ao lado de Gil, ele formou a melhor dupla zaga do Campeonato Brasileiro de 2015. Em um cenário fictício, claro. Naquela ocasião, Jemerson atuava no Atlético-MG, enquanto Gil vestia os mantos do Corinthians.

Se antes a luta era para se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, agora o Corinthians sonha em conquistar uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores da América. Embalado pela sequência de cinco partidas de invencibilidade, com três vitórias e dois empates, o time tem a chance de somar três pontos importantes diante do Botafogo, que luta para sair da zona de rebaixamento.