Fernando Pileggi, jovem aposta do Santos, testa positivo para covid-19

26/12/2020 | 14:25



Na tarde deste sábado, houve a confirmação do exame positivo para covid-19 do lateral Fernando Pileggi. O jogador, que estava entre os relacionados para o jogo de domingo contra o Ceará, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro, está em isolamento e sob os cuidados do departamento médico do Santos.

O atleta, de 21 anos, fez seu primeiro jogo oficial pela equipe profissional contra o Vasco na última rodada do Campeonato Brasileiro. Pileggi postou há alguns dias em sua conta no Instagram que a estreia era a realização de um sonho de infância. "Nada é impossível para quem confia em Deus", escreveu o jogador. Com o desfalque, o lateral-direito Madson deve assumir a posição.

O Santos realizou o último treino antes do confronto contra o Ceará na manhã deste sábado. A equipe da Baixada Santista está na oitava posição da tabela do Campeonato Brasileiro, com 38 pontos.

O time do técnico Cuca também está na semifinal da Copa Libertadores, competição que terá como adversário, no início de janeiro, o Boca Juniors, da Argentina.