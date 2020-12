WhatsApp: 11 dicas para aproveitar melhor o aplicativo

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



24/12/2020 | 15:18



Com mais de 120 milhões de usuários mensais no País, o WhatsApp se tornou uma ferramenta importante na comunicação dos brasileiros. Ainda assim, nem todos conhecem as várias funcionalidades que o aplicativo oferece. Aqui, você descobre 11 dicas para aproveitar melhor o mensageiro. A lista traz desde recurso conhecidos pela maioria, como as chamadas de vídeo, até funções mais recentes e pouco usadas, como a introdução de mensagens temporárias. Confira!

1. Use as chamadas de vídeo

A pandemia de covid-19 impôs uma nova realidade. Com a necessidade do distanciamento social e a impossibilidade de reunir muitas pessoas, as chamadas de vídeo tornam-se grandes aliadas para aproximar amigos e familiares. Em abril deste ano, o WhatsApp dobrou a capacidade de participantes de 4 para 8 pessoas em uma única videoconferência, tornando mais prático e acessível o contato entre usuários do aplicativo.

2. Apague conteúdos que ocupam espaço em seu aparelho

Os usuários têm total controle sobre arquivos a serem deletados, incluindo fotos, vídeos e GIFs. Neste ano, o WhatsApp otimizou a ferramenta de gerenciamento de armazenamento e passou a oferecer sugestões simples de limpeza, agrupando arquivos grandes ou encaminhados com frequência. Também é possível visualizar os arquivos antes de selecionar um ou mais itens a serem apagados.

3. Personalize suas conversas no WhatsApp

O WhatsApp permite que os usuários definam papéis de parede diferentes e personalizados para cada conversa. Para mudar o layout, abra a conversa com um contato, toque em “Mais Opções” e “Papel de Parede”. É possível escolher dentre as suas fotos e wallpapers previamente carregados no aplicativo. Ao selecionar o seu preferido, você pode definir se ele será utilizado para todas as conversas ou para um contato ou grupo específico.

4. Ative as mensagens temporárias

Em 2020, o aplicativo lançou um recurso prático que apaga mensagens após sete dias. Assim, conversas que não precisam ser guardadas para sempre são automaticamente excluídas do aparelho sem ocupar espaço. Vale lembrar que, nas conversas individuais, os dois participantes podem ativar ou desativar as mensagens temporárias. Nos grupos, apenas os administradores têm esta opção.

5. Silencie grupos ou conversas individuais

Cansado de tantas notificações no WhatsApp? Os usuários podem silenciar as notificações de grupos ou conversas individuais por determinados períodos de tempo (8 horas, uma semana ou para sempre). Ao silenciar uma conversa, o usuário continuará recebendo as mensagens, mas seu celular não vibrará ou emitirá sons para essas notificações.

6. Destaque o conteúdo de suas mensagens de texto

É possível destacar palavras em suas mensagens de texto no WhatsApp adicionando comandos simples. Para colocar palavras em negrito, inclua asteriscos (*) antes e depois do que você pretende ressaltar. Para usar o itálico, acrescente um traço baixo (_). Já para incluir aquele risco no meio das palavras (conhecido como tachado), basta usar o til (~) da mesma forma.

7. Compre de negócios locais com a praticidade do WhatsApp

Muitas empresas já utilizam o aplicativo como um canal para vendas e relacionamento com clientes. Ao visitar o perfil de uma companhia no WhatsApp, é possível verificar o catálogo de produtos (caso o empreendedor tenha configurado um) e adicionar seus itens favoritos a um carrinho de compras. Depois de selecionar todos os produtos, você pode enviar todo o conteúdo do carrinho em apenas um clique, facilitando seu processo de compra e o gerenciamento de pedidos para a empresa.

8. Se você tem um pequeno negócio, crie uma conta no WhatsApp Business

O aplicativo do WhatsApp pensado para pequenos e médios negócios é gratuito e tão intuitivo quanto a versão convencional. Para usá-lo, é só procurar WhatsApp Business na loja de aplicativos do seu smartphone e cadastrar o número de celular.

O perfil empresarial ajuda com ferramentas especiais de organização e respostas rápidas para perguntas frequentes, entre outros. Também facilita o contato com os clientes por meio de informações úteis sobre a empresa e da criação de um catálogo com produtos disponíveis, descrição, imagem, preço e estoque. E mais: com a recente criação do carrinho de compras, os clientes podem selecionar diversos produtos de uma só vez e fazer o pedido por meio de uma única mensagem.

9. Previna-se de golpes

Para não se tornar vítima no WhatsApp, sempre desconfie de contatos solicitando dinheiro ou pedindo o código de confirmação enviado para seu telefone por SMS. Esse código é utilizado para autenticar sua conta em outro aparelho e nunca deve ser compartilhado, nem com amigos ou familiares. Uma boa dica é adicionar uma camada extra de segurança à sua conta com a ativação da confirmação em duas etapas, que solicitará um código de seis dígitos se houver uma tentativa de entrada no seu número.

10. Saiba como agir caso sua conta seja roubada ou clonada

Notifique seus amigos e familiares sobre o ocorrido e reinstale o WhatsApp, entrando com seu número de telefone e confirmando o código de seis dígitos que você receberá via SMS. Dessa forma, qualquer indivíduo que estiver usando sua conta será desconectado automaticamente. Caso necessário, entre em contato com a equipe de atendimento do WhatsApp. Mande um e-mail para support@whatsapp.com com o assunto “Conta clonada/roubada (+55 DDD …)” e descreva o ocorrido com o máximo de detalhes possível.

11. Denuncie mensagens suspeitas

Se algum conteúdo enviado no WhatsApp te causar desconforto ou se você receber alguma abordagem indevida, é possível denunciar o usuário e ajudar a tornar a plataforma um ambiente mais saudável. Sempre que uma conversa com um número desconhecido é iniciada, o usuário tem a opção de denunciar ou bloquear diretamente no chat. Também é possível realizar esta denúncia pelos dados do perfil. Para isso: abra a conversa, toque no nome do contato ou grupo para abrir os dados do perfil, deslize até o final da página e selecione “Denunciar contato” ou “Denunciar grupo”.