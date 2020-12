Via Varejo esclarece que não há vínculo com o empresário

Da Redação



24/12/2020 | 00:14



A Via Varejo, companhia responsável pelas operações da Casas Bahia e do Ponto Frio e que fica sediada em São Caetano, informou por meio de comunicado ao mercado que o empresário Saul Klein nunca possuiu vínculo com a companhia. A manifestação da empresa ocorreu após matéria veiculada na imprensa sobre uma acusação criminal.

Segundo coluna da Mônica Bergamo, do jornal Folha de S.Paulo, o empresário é acusado de estupro e aliciamento por 14 mulheres. O Ministério Público de São Paulo teria solicitado que ele entregasse seu passaporte à Justiça.

Saul é filho de Samuel Klein, fundador da varejista Casas Bahia, morto em 2014. Ele vendeu parte que mantinha na sociedade da empresa para o irmão Samuel Klein, em 2009. E a Via Varejo assumiu a gestão da empresa em 2010. Nesta eleição, foi candidato a vice-prefeito de São Caetano na chapa encabeçada por Fabio Palacio (PSD). A dupla ficou na segunda colocação.

No comunicado, a Via Varejo informou que Saul Klein “nunca possuiu qualquer vínculo ou relacionamento com a companhia. Adicionalmente, ressalta-se que a companhia é uma corporação sem acionista controlador ou bloco de controle definido”.

Procurada pelo Diário, a defesa do empresário não se manifestou até o fechamento desta edição. Para a Folha, alegou que ele é vítima de tentativa de extorsão.