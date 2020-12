Falta de máscara é comum; multa não

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



24/12/2020 | 00:01



Obrigatório desde julho, o uso de máscara para prevenir a infecção pelo novo coronavírus ainda é ignorado por moradores da região, sendo comum flagrar indivíduos sem o artefato ou, ainda, usando incorretamente, como no queixo ou com o nariz para fora. Entretanto, na região, apenas 25 pessoas físicas foram multadas, apenas em São Bernardo, pela falta da máscara. A prática foi observada inclusive em meio às aglomerações registradas em centros comerciais às vésperas do Natal.

“As máscaras formam barreira de proteção eficiente quando usadas corretamente. Em locais com aglomeração, há alto risco de transmissão mesmo que 100% das pessoas estejam de máscara, pois a contaminação pode ocorrer pelas mãos não higienizadas corretamente ou ao tocar em objetos infectados e levar as mãos ao nariz, aos olhos ou à boca”, detalha Adriana de Brito, gestora do curso de biomedicina da USCS (Universidade Municipal de São Caetano).

A especialista assinala que é importante fiscalizar tanto o uso de máscara quanto o cumprimento de normas sanitárias por comércios, bares e restaurantes. Ela avalia que a melhor escolha é, de fato, a conscientização, conduta adotada pelas prefeituras da região. “É importante ampliar a fiscalização porque estamos em momento bem crítico da pandemia. Mas uma boa conscietização é o melhor caminho, embora muitas pessoas só entendem quando precisam pagar uma multa”, pondera.

Vale destacar que o número de autuações informado pela Prefeitura de São Bernardo nesta semana é o mesmo registrado há um mês. Isso significa que nos últimos 30 dias ninguém foi multado por não estar usando máscara, mesmo a cena sendo comum, conforme o Diário tem flagrado. A falta de punição no Grande ABC ocorreu no período em que as mortes de Covid-19 cresceram 15,28%, enquanto os casos ampliaram 19,75% e as internações tiveram alta de 21%, segundo a plataforma SP Covid Info Tracker.

Na avaliação de Sirlene Lopes de Miranda, professora do curso de psicologia da USCS, algumas pessoas ignoram as orientações, como o uso da máscara e evitar aglomerações, porque negam a gravidade da Covid. “Não podemos nos esqeucer que a pandemia só acabará definitivamente quando tivermos a imunização através da vacina. Demonstrar amor com distanciamento físico se torna um ato de prudência e responsabilidade consigo e com os outros”, detalha.

PREVENÇÃO

Na terça-feira, o governo estadual determinou que todo Estado irá ficar na Fase 1 (vermelha) do Plano São Paulo entre os dias 25 e 27 de dezembro e de 1º a 3 de janeiro. O objetivo é evitar a contaminação pelo novo coronavírus, já que apenas serviços essenciais poderão funcionar nas datas.

As prefeituras de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Ribeirão Pires afirmaram que manterão a fiscalização no período, a partir de hoje, a fim de evitar aglomerações e garantir que bares, restaurantes e demais comércios não essenciais estejam cumprindo as regras. A ação é realizada por agentes da Vigilância Sanitária e pela GCM (Guarda Civil Municipal), em parceria com a PM (Polícia Militar).

Região confirma mais 15 mortes de Covid

As prefeituras do Grande ABC confirmaram, ontem, mais 15 mortes em razão da Covid-19, sendo oito em Santo André, três em São Caetano, duas em Mauá, uma em São Bernardo e uma em Diadema. Apenas nesta semana, já são 66 falecimentos. Desde o início da pandemia, a região contabiliza 3.409 vítimas fatais: São Bernardo (1.168), Santo André (833), Diadema (553), Mauá (410), São Caetano (303), Ribeirão Pires (113) e Rio Grande da Serra (29).

Após confirmação de 514 casos, as sete cidades somam 96.710 pessoas infectadas pelo coronavírus. Cidade com mais positivos é São Bernardo (38.254), seguida por Santo André (28.075), Diadema (12.550), Mauá (8.095), São Caetano (5.936), Ribeirão Pires (3.006) e Rio Grande da Serra (794). Do total, 79.475 pacientes estão recuperados e outras 107.043 pessoas aguardam diagnóstico.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) é de 53% em Santo André, 56% em São Bernardo e 40% em São Caetano. Em Diadema, o percentual geral de ocupação, considerando enfermaria e UTI, é de 47%. Ribeirão Pires não conta com unidades de terapia intensiva, porém, 65% das vagas de enfermaria e urgência estão ocupadas. Rio Grande da Serra e Mauá não informaram.

ESCALADA

O governo do Estado de São Paulo informou aumento de 77% nos casos e nas mortes de Covid neste mês em comparação ao mesmo período de novembro. Boletim mais recente indica 1.409.140 positivos, 10.383 mais do que na terça-feira, e 45.576 óbitos, sendo 181 adicionados em 24 horas. São 1.239.511 pessoas recuperadas.

A ocupação dos leitos de UTI é de 67% na Grande São Paulo e de 62% no Estado.

O Ministério da Saúde registra 7.365.517 casos de Covid em todo o País, dos quais 189.220 morreram e 6.405.356 foram curados. A letalidade (número de falecimentos entre as pessoas infectadas) é de 2,6% e a mortalidade (quantidade de mortes a cada 100 mil habitantes) é de 90.