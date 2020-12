23/12/2020 | 13:18



Farmácias de todo o País registraram 22.157 casos positivos de covid-19, detectados por testes rápidos, entre os dias 14 e 20 de dezembro. O número é um novo recorde absoluto e representa 15,65% das testagens realizadas. Os dados são de levantamento da Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma). De acordo com o estudo, o Estado do Amazonas registra o maior porcentual de casos, com 26,79%, seguido pelo Acre (26,16%) e Amapá (25,23%). Santa Catarina lidera entre os Estados com menor proporção de testes positivos, com 9,63%, seguido por Roraima (9,69%) e Sergipe (10,60%).