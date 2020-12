Em Ribeirão, Kiko busca anular diplomação de Clóvis Volpi

Daniel Tossato

23/12/2020



O prefeito de Ribeirão Pires, Adler Kiko Teixeira (PSDB), protocolou, junto à 183ª Zona Eleitoral, ação que visa suspender a diplomação do prefeito eleito Clóvis Volpi (PL).



Kiko sustenta que Volpi teve as contas de seu último ano de governo, em 2012, rejeitadas pela Câmara, situação configurada em recente decisão do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo).



O tucano buscou, também na Justiça Eleitoral, indeferir o registro de candidatura do adversário. Porém, no momento em que solicitou inscrição para participar do pleito, Volpi estava com as contas aprovadas na casa – o TJ-SP condenou manobra feita pela Câmara de Vereadores que favoreceu Volpi. Entretanto, Kiko perdeu em três instâncias. Para a defesa de tucano, ação contra expedição de diploma tende a prosperar porque a diplomação aconteceu com Volpi sabedor da rejeição das contas.



O prefeito eleito reiterou que a recente derrota de Kiko no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) “foi a pá de cal” na tentativa do tucano em anular o resultado da eleição. “Todas essas jogadas políticas caíram por terra e nós estamos vencedores até agora.”