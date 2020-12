Stone homenageia micro e pequenos empresários de cidades do Grande ABC

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



22/12/2020 | 00:01



A empresa de tecnologia financeira Stone levou os nomes de quatro cidades do Grande ABC – Santo André, São Bernardo, São Caetano e Mauá – para a Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos. Homenagens a micro e pequenos empreendedores foram exibidas nos painéis digitais da Nasdaq, bolsa eletrônica onde são negociadas ações de empresas do ramo tecnológico. A campanha ‘Negócios São Motores de Sonhos’ contemplou, ao todo, 219 cidades brasileiras.

“Essa é a homenagem da Stone a Santo André, São Bernardo, São Caetano e Mauá e a todos os empreendedores que dedicam seu tempo, energia e fé investindo na região. É sempre importante lembrar do papel de cada micro e pequeno negócio do Brasil que, juntos, constroem 30% do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro”, comentou a chefe de marketing e relações com clientes da Stone, Alessandra Giner. As escolhas contemplam “cidades que não são capitais, mas são tão importantes quanto”.

O prefeito reeleito Paulo Serra (PSDB) falou sobre a recuperação do protagonismo socioeconômico da cidade, que voltou a ser destino atrativo para investidores. “Grandes grupos aportaram investimentos na nossa cidade e atraíram novos negócios. Essa reinvenção vocacional faz da nossa cidade destaque internacional neste momento de pandemia, seja no combate ao novo coronavírus, como nas estratégias para a retomada das atividades econômicas e fomento comercial”, pontuou.

O secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego de Santo André, Evandro Banzato, destacou que, para melhorar o ambiente de negócios, há ações como a digitalização de serviços com a emissão de alvará, dentro da plataforma digital Acto, que deve ser ampliada com serviços das outras pastas. “Há grandes projetos que envolvem estudos do departamento de trânsito, por exemplo, e o nosso intuito é integrar tudo para que o empresário consiga acompanhar a tramitação de todo o processo.”

O também reeleito prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), destacou que ser lembrado pela empresa nesta ação em Nova York é motivo que orgulha. “Um sinal de que as nossas políticas vanguardistas no segmento econômico, além de contribuírem para o progresso da nossa cidade e para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária, fazem de São Caetano, mais uma vez, referência internacional”, assinalou.

São Bernardo e Mauá não se manifestaram até o fechamento desta edição.

(Colaborou Soraia Abreu Pedrozo)