Fazenda libera hoje consulta ao valor do IPVA

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



22/12/2020 | 00:04



A partir de hoje, proprietários de veículos podem consultar no site, aplicativo ou caixa eletrônico do banco o valor do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 2021. Para verificar o montante, basta digitar o número do Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores).

Outra possibilidade é acessar o portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento (https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/ipva/), clicar em consultar débitos e inserir Renavam e placa do veículo.

No ano que vem, o IPVA ficará 6,77% mais barato devido à queda dos preços de venda dos veículos usados no mercado. O percentual se baseia em levantamento da Fipe feito com 12.046 modelos e versões de veículos de todas as marcas em setembro. Os carros foram os mais desvalorizados, com redução de 7,43%.

Proprietários de veículos movidos a gasolina e os bicombustíveis recolherão 4% sobre o valor venal. Veículos usados que utilizam exclusivamente álcool, eletricidade ou gás, ainda que combinados entre si, permanecem com a alíquota de 3% – já os veículos novos com essas mesmas especificações de combustível em Nota Fiscal, adquiridos a partir de 15 de janeiro terão alíquota de 4%, conforme lei 17.293/2020. As picapes cabine dupla pagam 4%. Os utilitários (cabine simples), ônibus, micro-ônibus, motocicletas, motonetas, quadriciclos e similares recolhem 2% sobre o valor venal. Os caminhões pagam 1,5%.

O calendário de pagamentos começa em 7 de janeiro para veículos com placa de final 1. Os valores podem ser pagos à vista com desconto de 3%; à vista sem o desconto com pagamento em fevereiro; em três parcelas iguais sem abatimento.

O contribuinte que deixar de recolher o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto.