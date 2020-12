Combate à perda de água na distribuição não avança em 5 anos

Flávia Kurotori

O Grande ABC ainda engatinha no combate ao desperdício de água durante o processo de distribuição. De todo volume tratado, 35,78% foi perdido em 2019, percentual equivalente ao de 2014 (34,43%). Segundo especialistas, os valores “são absurdos” e refletem a falta de modernização nas redes de saneamento. Os dados são do SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento) e foram divulgados na última semana pelo Ministério de Desenvolvimento Regional.

Marta Marcondes, bióloga e coordenadora do projeto IPH (Índice de Poluentes Hídricos) da USCS (Universidade Municipal de Sâo Caetano), avalia que o percentual aceitável de perdas seria de no máximo 10%. “É horrível perder de 30% a 40% da água tratada por vazamento. Pode ocorrer perdas na chegada (do recurso) na caixa d’água das cidades e depois, no processo de distribuição às casas. Na própria residência também pode ter vazamentos, mas é mais fácil de perceber, porque dá para sentir na conta de água”, assinala.

Henrique Costa, CEO da Accell, distribuidora de medidores de água, luz e gás, explica que este tipo de desperdício é classificado como “perdas reais”. Ele destaca que, além de desperdiçar o recurso natural, há gasto nos processos de captação e tratamento da água. “É necessário investir e, mais ainda, é preciso ter mais gestão, mais ações de redução de perdas de água”, aponta. Inclusive, este desperdício também está ligado a problemas no abastecimento enfrentado pelas cidades.

Para Marta, é necessário investir em tecnologias já disponíveis no mercado para identificar os pontos da rede de saneamento que estão com vazamentos e, em seguida, solucioná-los. Contudo, ela observa que as instalações da região são antigas e foram “remendadas” no decorrer do tempo para atender ao crescimento populacional. “Sair quebrando cidade inteira (para trocar toda a rede) é impossível, mas é necessário investir em equipamentos para fazer este monitoramento. Assim, é possível detectar os problemas para fazer reparos ou trocar”, detalha.

Entre as sete cidades, São Caetano é a que registrou o menor índice de perdas em 2019, 14,67%. No município, onde o saneamento é responsabilidade do Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental), houve avanço em comparação a 2014, quando o percentual foi de 17,58%.

Cenário mais crítico é em Santo André, cujas perdas foram de 54,12% de toda a água tratada no ano passado. Houve aumento no desperdício, que era de 41,73% cinco anos antes. Desde setembro de 2019, a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) é responsável pela gestão da água no município. Até então, o serviço era comandado pelo Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental).

A Sabesp afirmou que mantém o Programa Corporativo de Redução de Perdas, que atua na troca de ramais e hidrômetros e na inspeção das tubulações para identificar vazamentos e fraudes. Em São Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, R$ 206 milhões estão sendo investidos em obras, com previsão de conclusão em 2022. Em Santo André, o aporte é de R$ 44 milhões até 2022 para combater as perdas.

Reponsável por Mauá até dia 31, a Sama (Saneamento Básico de Mauá) justificou que o município registra, nos últimos anos, grande número de ocupações irregulares, o que fez crescer a quantidade de sistemas precários e irregulares de abastecimento de água, que, além de impossibilitar a micromedição, eleva os vazamentos. A autarquia, que será substituída definitivamente pela Sabesp em janeiro, completou que a topografia da cidade provoca oscilações de pressão e vazão de água, o que também causa vazamentos. A nota concluiu dizendo que a Sama investe e empenha equipes para conserto de derramamento visíveis e no caça-vazamento.

