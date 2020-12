Criada em 1953, Padaria Brasileira abre sua nona unidade na região

Soraia Abreu Pedrozo

Do Diário do Grande ABC



21/12/2020 | 00:05



Criada em 1953 em Santo André, a Padaria Brasileira apostou em expandir sua atuação no Grande ABC mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. A empresa abriu recentemente sua nona unidade na Vila Assunção, em sua cidade de origem.

“Nós decidimos abrir a nova unidade em Santo André pelo acelerado crescimento da cidade no que diz respeito ao varejo e à construção de várias oportunidades comerciais. No futuro, acredito que a região vai se tornar mais comercial, então nós escolhemos o local não só pelo momento atual, mas também por seu potencial”, explicou o diretor Antonio Henrique Afonso Junior, que não revelou o investimento.

Segundo Afonso Junior, a loja deve acrescentar 15% ao faturamento da rede. “A tendência é que esse número cresça para 18% a 20% mais para frente”, assinalou.

Apesar do cenário de pandemia, o diretor enxerga adiante e diz que o objetivo é criar ambiente em que a pessoa se sinta bem para fazer qualquer refeição do dia, e que quer trazer a família para a padaria. Por isso, quando a Covid passar, a ideia é construir um espaço kids e outro de coworking no edifício de dois andares que abriga hoje, além de salão de 400 metros quadrados e capacidade para receber 150 pessoas, áreas de produção, treinamento e convivência dos funcionários.

As nove unidades da rede, sendo cinco próprias e quatro franquias express, modelo que quer apostar em 2021, estão distribuídas entre Santo André e São Bernardo. O fato de ter fechado loja na Rua Augusta, há três anos, pelo motivo de não ser lucrativa, porém, não descarta planos de voltar à Capital um dia.