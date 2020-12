Grande ABC discute plano regional de imunização

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



19/12/2020 | 00:01



O Consórcio Intermunicipal do Grande ABC começa a discutir na próxima semana um plano regional de imunização contra a Covid-19. O assunto foi debatido durante reunião com os prefeitos eleitos, na tarde da última quinta-feira, quando também foi decidido que o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), será o próximo presidente do colegiado, conforme mostrado ontem pelo Diário. A decisão pela criação do plano regional vem na esteira de votação do STF (Supremo Tribunal Federal), que decidiu que a vacinação poderá ser compulsória, permitindo a adoção de sanções para quem se negar.

Conforme o Diário apurou, secretários de Saúde dos sete municípios também se reuniram ontem, em encontro do GT (Grupo de Trabalho) Saúde e definiram que na segunda e na terça-feiras os técnicos vão se dedicar à elaboração do plano regional de imunização. A ideia é definir estratégias e diretrizes para os governos que foram reeleitos e para aqueles que vão assumir a partir de 1º de janeiro de 2021. O coordenador do GT Saúde e secretário em São Bernardo, Geraldo Reple, foi procurado para dar mais detalhes sobre o plano, mas não retornou aos contatos da equipe de reportagem. Paulo Serra afirmou que só vai falar sobre o plano após ser oficializado como presidente do Consórcio, o que deve ocorrer na segunda-feira.

As cidades já vinham se preparando para imunizar a população desde que o governador do Estado de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou, em 7 de dezembro, que o plano estadual de imunização contra a Covid-19 em todo o Estado começa em 25 de janeiro. Indígenas, quilombolas, profissionais de saúde e pessoas a partir dos 60 anos são os grupos prioritários. A expectativa é a de imunizar 9 milhões de pessoas, com duas doses, até 28 de março, com intervalo de 21 dias entre a aplicação das doses.

Individualmente, as cidades da região evitaram comentar o plano. São Bernardo informou que a Secretaria de Saúde já deu início à estruturação municipal para a aplicação da Coronavac, que consiste na disponibilização das 34 Unidades Básicas de Saúde, escolas (enquanto não voltarem as aulas presenciais), templos religiosos, centros culturais e outros espaços. Serão mais de 100 pontos para a vacinação, com o intuito de evitar aglomeração aos grupos prioritários, que terá início assim que o governo do Estado disponibilizar os insumos e as doses da vacina.

Segundo a administração, os demais municípios devem apresentar seus respectivos planos ao Consórcio e, se houver necessidade de apoio em qualquer uma das cidades da região, isso também será estabelecido no GT de Saúde da entidade. A Prefeitura de Diadema informou que ações a serem adotadas a partir de janeiro de 2021 estão sob responsabilidade da nova gestão, muito embora, fontes do Consórcio tenham confirmado que o planejamento começa ainda este ano. As outras cidades não responderam até o fechamento desta edição.