Mercedes encerra produção de carros; não há impacto em São Bernardo

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



18/12/2020 | 00:10



A montadora alemã Mercedes-Benz anunciou, ontem, que vai encerrar a produção de automóveis premium na fábrica de Iracemápolis, no Interior do Estado. A decisão foi tomada levando em conta o atual momento de crise do reiterou que não há impactos na unidade de São Bernardo, responsável pela produção de caminhões e chassis de ônibus, que não corre risco de fechamento. Na unidade do Interior, são 370 colaboradores. “A Mercedes-Benz irá buscar alternativas para os empregados, incluindo a possibilidade de um PDV (Programa de Demissão Voluntária) e outras possibilidades que serão avaliadas em um futuro próximo”, informou a empresa, em nota. O campo de provas, localizado na mesma cidade, segue em funcionamento.

A unidade fabril era responsável pela produção do Mercedes-Benz Classe C e pelo Mercedes-Benz GLA. De acordo com a empresa, o volume de automóveis será transferido para outras fábricas da rede de produção global e os cerca de 50 concessionários de automóveis premium vão continuar oferecendo os veículos da marca no mercado brasileiro.

“A situação econômica no Brasil tem sido difícil por muitos anos e se agravou devido à pandemia da Covid-19, causando uma queda significativa nas vendas de automóveis premium. Ao longo do nosso processo de transformação, continuamos a reestruturar a nossa rede de produção global. Aumentar nossa eficiência, otimizando a nossa capacidade de utilização, é um facilitador importante. Por isso, decidimos encerrar a produção de automóveis premium no Brasil. Nosso primeiro objetivo agora é encontrar uma solução sustentável para os colaboradores dessa unidade”, afirmou o integrante do conselho de administração da Mercedes-Benz AG, Jörg Burzer.

Além do comprometimento com a unidade de São Bernardo, a Mercedes também segue com a unidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, responsável por cabinas de caminhões.