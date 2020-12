17/12/2020 | 07:40



No segundo e último episódio de Que Marravilha Especial Natal Sem Fome, Claude Troisgros e Batista vão conhecer Rosana Mendes, professora e coordenadora de um projeto de música para crianças e adolescentes, o Harmonicanto Música e Cidadania, na comunidade do Cantagalo, em Copacabana (Rio).

Os chefs vão se inspirar nas histórias de solidariedade de Rosana e ainda contar com sua ajuda para preparar um prato simples e delicioso, com o toque especial das receitas tradicionais de fim de ano, a partir de ingredientes do dia a dia. A atração vai ao ar nesta quinta, 17, às 22h, no GNT.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.